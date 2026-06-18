Izgubio kontrolu
NOVINARKA N1 IZBACILA PONOŠA IZ TAKTA! Postavila mu samo jedno pitanje koje ga je potpuno razbesnelo (VIDEO)
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Zdravko Ponoš, predsednik stanke Srbija centar (SRCE), gostovao je na N1 kod voditeljke Danice Vučenić, a jedno od pitanja koje je dobio apsolutno ga je izbacilo iz takta!
Naime, Danica Vučenić je u jednom trenutku upitala Ponoša "da li je projekat EU5 konačno propao"
- Ne, pa to je samo naziv, biće nas više - pokušao smušeno da je ubedi predsednik SRCA.
Novinarka se tu, međutim, nije zaustavila, pa je, u istom stilu, pitala "u kojoj meri su te stranke uticajne".
To je Ponoša očigledno i vidljivo razbesnelo, pa je povišenim glasom odgovorio:
- Uticaj ovih stranaka je manji nego što je bio, ne mogu ovi izbori da se dobiju sa 30 posto studentskih glasova, moramo i mi - neuverljivo je i vidno ljutit odgovorio Ponoš.
Kurir Politika
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