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Zdravko Ponoš, predsednik stanke Srbija centar (SRCE), gostovao je na N1 kod voditeljke Danice Vučenić, a jedno od pitanja koje je dobio apsolutno ga je izbacilo iz takta! 

Naime, Danica Vučenić je u jednom trenutku upitala Ponoša "da li je projekat EU5 konačno propao"

- Ne, pa to je samo naziv, biće nas više - pokušao smušeno da je ubedi predsednik SRCA.

Novinarka se tu, međutim, nije zaustavila, pa je, u istom stilu, pitala "u kojoj meri su te stranke uticajne".

To je Ponoša očigledno i vidljivo razbesnelo, pa je povišenim glasom odgovorio:

- Uticaj ovih stranaka je manji nego što je bio, ne mogu ovi izbori da se dobiju sa 30 posto studentskih glasova, moramo i mi - neuverljivo je i vidno ljutit odgovorio Ponoš.

Kurir Politika

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