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Branislava Pandurov, nekadašnja odbornica Grupe građana "Heroji - Miša Bačulov", prešla je u vladajuću listu "Aleksandar Vučić - Novi Sad sutra".

To je izazvalo bes blokadera, koji su se na društvenim mrežama obrušili na nju, ali i na njene nekadašnje kolege iz Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, čiji je član ona nekada bila.

- Dobar dan! Još jedna odbornica, gđa Branislava, preletela je u odborničku grupu SNS-a. Pogađajte sami u komentarima sa čije je liste ušla u parlament, ako vam kažemo opet će nas optužiti da radimo za službu. Dajte uđite već jednom zvanično u koaliciju, već je postalo smešno - napisali su na društvenoj mreži X blokaderi sa Filozofskog fakulteta.

I Bora Konj, poznati blokader sa društvene mreže "X", sarkastično je napisao: Jaoj ko bi rekao, uz printskrin informacije da je Branislava Pandurov bila članica SSP.

Ipak, koliki je jaz među blokaderima pokazuje i činjenica da su simpatizeri tog pokreta ukazali "studentima" sa Filozofskog da su ljude iz Radničke partije, u kojoj je bila Branislava Pandurov zvali da drže govore.

Jedan korisnik je istakao da su osnivača te partije zvali kao govornika na protest 1. maja 2025. godine, i da je prisustvovao plenumima i hvalio se saradnjom sa studentima.

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