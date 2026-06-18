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Poznata novinarka i voditeljka Marija Savić Stamenić našla se na udaru monstruoznih pretnji blokadera.

Na društvenoj mreži X blokaderi su pozvali na "javno šišanje", onako kako su to radili sa ženama u Francuskoj 1945. godine.

Marija Savić Stamenić
Foto: Printscreen/X

- A, što se ova boji šišanja ako je profesionalno radila svoj posao? Pa, samo su se kurve iz Francuske toga plašile, ne? - glasi ovaj sraman komentar.

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