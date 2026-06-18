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Kako izgleda briga za građane u režiji blokadera i opozicije, najbolje je juče pokazao opozicioni poslanik Miloš Parandilović, inače lider Novog lica Srbije. Sudeći po njegovom primeru, koji je matrica ponašanja blokadera, stvar je vrlo jednostavno - građani treba da plaćaju, a blokaderi da uživaju u restoranu, umesto da su na svom radnom mestu.

Dok je u Skupštini Srbije bio dan za glasanje i obavljanje poslaničkih obaveza, opozicioni poslanik iz Priboja našao je vremena za restoran, hranu i rakiju, ali ne i za posao za koji prima platu iz budžeta Srbije, o čemu svedoče i fotografije koje se nastale 17. juna, u vreme kada je parlament raspravljao o setu pravosudnih zakona i drugim aktima od važnosti za građane i državu.

Parandilovića briga za narod i državu. Briga njegova se može izmeriti na minut i 21 sekundu, jer se tačno toliko juče zadržao u poslaničkoj klupi. A koliko voli sebe i samo sebe može se izraziti kroz putne troškove koje redovno naplaćuje. Po danu njegov dolazak iz Priboja u Beograd je oko 15.000 dinara. I juče se potrudio da mu ova naknada iz budžeta bude isplaćena, pa je pisanim putem zatražio da ga stave na spisak za isplatu, jer "usled obaveza" nije stigao da se upiše u evidenciju prisutnosti narodnih poslanika u centralnom holu Narodne skupštine 17. juna 2026.

- Molim vas da me dodate na spisak prisutnih narodnih poslanika radi isplate putnih troškova za navedeni datum - navodi se u dopisu koji je potpisao Miloš Parandilović.

Foto: Kurir

Miloš Parandilović je građanima Srbije zapravo posalo jasnu poruku:

- Evo narode, vi mi platite što sam došao iz Priboja za Beograd, da lepo jedem i pijem umesto da radim ono za šta me plaćate!

Foto: Kurir

To su blokaderi - šatro se bore protiv korupcije, tobože isteruju pravdu, a zapravo su uspredsređeni samo na sebe i svoje potrebe i interese. Parandilović je slika i prilika kako bi izgledalo upravljanje državom kada bi oni koji danas pretenduju na vlast zaista dobili priliku da odlučuju o sudbini građana.

Jer, ako je suditi po onome što se dogodilo juče, javni interes za pojedine opozicione političare završava se tamo gde počinje kafanski sto. Parandilović je dakle dolazak iz Priboja u Beograd iskoristio na sasvim drugačiji način. Dan predviđen za skupštinsko zasedanje i glasanje nije proveo u sali, odnosno zadržao se manje od minut i po! Ostatak radnih časova je proveo u restoranu, uz hranu i rakiju, kao što se vidi na fotografijama.

Foto: Kurir

Kad se podvuče crta, Parandilović je za manje vremena nego što je potrebno da se pročita jedna novinska vest ili popije čaša vode, poreskim obveznicima ispostavio račun od 15.000 dinara.

Ovaj slučaj prevazilazi pitanje jedne poslaničke dnevnice ili putnih troškova. On otkriva način razmišljanja koji se krije iza velikih reči o demokratiji, pravdi i odgovornosti. Kada se javna funkcija posmatra kao prilika za ličnu korist, a obaveza prema građanima kao formalnost koju treba odraditi na papiru, onda je jasno koliko su deklarativna zalaganja za javni interes udaljena od stvarnog ponašanja.