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Jedan od glavnih blokaderskih političara, profesor na Pravnom fakultetu i bivši predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić, u potpunosti je opravdao svoj novi nadimak!

Naime, Pajtić je uhvaćen na delu i viđen kako u slast jede sendvič, čime je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

Dok prosipa blokaderske priče, viđen je kako opušteno užina, čime je bukvalno sam sebi zalepio etiketu i dokazao zašto ga javnost sada naziva "profesor sendvičar".

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Pajtić sendvičar Izvor: Kurir

 Kurir Politika

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