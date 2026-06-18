Politika
GRIZE BEZ BLAMA! Pajtić uhvaćen u krupnom kadru: Dok prosipa blokaderske priče, dokazao ko je ovde pravi "sendvičar" (VIDEO)
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Jedan od glavnih blokaderskih političara, profesor na Pravnom fakultetu i bivši predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić, u potpunosti je opravdao svoj novi nadimak!
Naime, Pajtić je uhvaćen na delu i viđen kako u slast jede sendvič, čime je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.
Dok prosipa blokaderske priče, viđen je kako opušteno užina, čime je bukvalno sam sebi zalepio etiketu i dokazao zašto ga javnost sada naziva "profesor sendvičar".
Kurir Politika
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