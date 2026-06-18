ZADUŽBINA SVETOG MANASTIRA HILANDARA NIJE BILA OBAVEŠTENA: Ranđić o poseti Đokića Svetoj gori
Milivoje Ranđić, direktor zadužbine svetog manastira Hilandara u Beogradu na pitanja novinara vezanih za posetu Vladana Đokića manastiru Hilandar izjavio je da se sve zvanične posete svetom manastiru Hilandaru iz Srbije organizuju po posebnoj proceduri isključivo preko zadužbine svetog manastira Hilandara u Beogradu kao jedine manastirske ustanove u otadzbini.
Na pitanje novinara portala Info BG o ovoj poseti Ranđić je ustvrdio da zadužbina svetog manastira Hilandara nije bila obaveštena, niti je pozvala u posetu, niti je organizovala posetu bilo koje službene ustanove uključujući i rektorat univerziteta u Beogradu, njegovog rektora niti bilo kog drugog službenog lica rektorata univerziteta u Beogradu.
Svi drugi navodi ne odgovaraju istini, piše Info BG.