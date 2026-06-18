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Srbija je dobila još jednu potvrdu o dobro balansiranoj spoljnoj politici, a posebno o značajno unapređenom odnosu sa SAD. Rod Blagojević, bivši guverner savezne države Ilinois i nekadašnji član američkog Kongresa, ocenio je da su srpsko-američki odnosi danas znatno bolji nego pre dve ili tri decenije, ali i naglasio da predsednik Donald Tramp ima mnogo pozitivniji odnos prema Srbiji nego administracija Bila Klintona.

- Predsednik Tramp, koga lično poznajem, zaista se divi srpskom narodu, razume njegovo mesto u istoriji i smatra Srbe borcima. A i on je borac. I Vučić je borac - izjavio je Blagojević za Balkan Watch.

Foto: Printscreen/X

Zajednički interes

Dramatična transformacija odnosa između Beograda i Vašingtona ima i političku i ekonomsku težinu, posebno u aktuelnim geopolitičkim turbulencijama u kojima je Srbija u sudaru velikih sila morala da gradi za sebe put i brani svoje državne i nacionalne interese, ocenjuju sagovornici Kurira.

Programski direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović kaže za Kurir da čvrsto veruje da Srbija ima istorijsku šansu da uspostavi dugoročno strateško partnerstvo sa SAD.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

- U ovom trenutku postoji nekoliko oblasti u kojima obe države vide svoje interese - energetika, namenska industrija, strateške sirovine i napredne tehnologije. Ovo su pitanja koja su podložna visokim geopolitičkim rizicima i zbog toga je za Srbiju važno da svoje interese stavi pod geopolitički kišobran SAD. Stalno se upozorava o rizicima od sudara velikih sila što ide u prilog odluci o trajnom strateškom vezivanju za SAD koje su jedini dokazano pouzdan partner, a za šta imamo dovoljno primera u prethodnim decenijama. Zainteresovanost SAD neće trajati večno i trebalo bi snažnije delovati u pravcu strateških sporazuma tokom administracije predsednika Trampa sa kojom delimo dobar deo istovetnih vrednosti - napominje Obradović.

On smatra i da ocenu Roda Blagojevića treba tumačiti kao otvaranje vrata.

- Domen srpsko-američkog strateškog partnerstva umnogome je ograničen trenutnom spoljnom politikom zasnovanom na četiri stuba, što otvara pitanje preispitivanja takve postavke. Amerika nudi bezbednost, stadarde, sistemsku integraciju na Zapad i kompatibilna je sa procesom evropskih integracija. Priznanja koja je odao Rod Blagojević su veoma važna i treba ih tumačiti kao otvaranje vrata ukoliko smo spremno da donesemo odluke u svom interesu - zaključuje Obradović.

Imperativ

I bivši ambasador Milovan Božinović naglašava za Kurir da je za Srbiju veoma važno da se stvori trajna supstanca dobrih odnosa sa Amerikom.

Milovan Božinović Foto: Kurir Televizija

- Srbija na svoju nevolju nikad nije znala da izgradi dobre odnose sa Amerikom. Uvek je bilo nekih problema i nerazumevanja. Takođe, američka politika prema Srbiji nije bila nežna, često je bila gruba i za nas neobjašnjiva. Ali s druge strane, postoji nešto što je sticajem globalnih okolnosti imperativ, a to je da morate imati što bolje odnose sa Amerikom, inače ćete proći loše. Dobar je svaki pokušaj da se sa Amerikom bude u dijalogu, a da ga ne opterećuje ono poznato "Ali čekaj, bombardovali su nas" i slične stvari. Znači, moramo ići dalje. Ova vlada je uložila velike napore da se otrgnemo iz tog lošeg kontinuiteta. Ne traži se od nas da budemo prvi Amerikanci na planeti, jer ima i takvih država. Od nas se traži da budemo, kao i uvek, umereni, što je najbolje, ali da jednom dođemo u situaciju da možemo reći da su naši odnosi s Amerikom dobri i neopterećeni nekim hipotekama - objašnjava Božinović.

Komentarišući reči Blagojevića o Srbiji i Americi, naš sagovornik kaže da je i to deo nastojanja da se unaprede naši odnosi.