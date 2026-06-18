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Na 18. sednici Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije u Strazburu, poslanik Srpske napredne stranke Dane Stanojčić izjavio je da Evropska unija ne može od Srbije da traži ono što nije tražila ni od jedne od 27 zemalja članica!

- Samo želim da Vam poručim ono što sam rekao i u Beogradu, da Evropska unija ne može od Srbije da traži ono što nije tražila ni od jedne od 27 zemalja članica. Kao što je Lombardija deo Italije, kao što je Alzas deo Francuske, tako je i Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. To što smo mi prihvatili da normalizujemo životne odnose s ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji, to je dobra volja Beograda da nastavi proces normalizacije života. Ujedinjene nacije nisu priznale KiM, Evropska unija nije priznala KiM, dakle Kosovo nije država, niti to može i sme da bude uslov za ulazak Srbije u EU - poručio je Stanojčić.

Kurir Politika

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