Slušaj vest

Blokaderka Biljana Lukić, koja je nedavno učestvovala u tribini ProGlasa u Nemačkoj, oglasila se kako bi negodovala protiv presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice!

- Znam da ćete me kamenovati, al ću ipak da kažem, presuda roditeljima dečaka psihoubice nema veze s pravom, to je osveta, udovoljavanje potrebi društva da nekako svari monstuozni čin deteta, da nekog imenuje kao krivca - napisala je ona na društvenoj mreži X.

Iako se čini da će blokaderi osporavati ovu presudu, sud se danas oglasio saopštenjem i obrazložio zašto su Kecmanovići osuđeni.

- Okrivljeni Kecmanović Vladimir oglašen je kirivim zbog izvršenja krivičnih dela teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je okrivljena Kecmanović Miljana oglašena krivom zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, pa je okrivljeni Vladimir, nakon što mu je prethodno utvrđena kazna zatvora u trajanju od 11 godina i 11 meseci za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti i kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 11 meseci za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i šest meseci, u koju kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru - saopšteno je danas iz Višeg suda.