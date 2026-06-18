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Hiljade ljudi proteklog vikenda posmatrale su kako kralj Čarls III i kraljica Kamila, zajedno sa ostalim visokim članovima kraljevske porodice, putuju od Bakingemske palate do Gardijskog konjičkog manježa (Horse Guards Parade) kako bi učestvovali u ceremoniji Pozdrav zastavama (Trooping the Colour).

Tokom počasne paljbe ispaljen je 41 hitac iz topova, nakon čega je iznad Londona preletela čuvena kraljevska flota "Red Arrows", ostavljajući za sobom trag u bojama britanske zastave.

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Proslava kraljevog rođendana bila je povod i za nas da razgovaramo sa ambasadorom Velike Britanije u Srbiji Edvardom Fergusonom, koji je govorio o tome kako vidi modernu Britaniju, pričao je o odnosima naše dve zemlje, ali i svom znanju srpskog jezika i dao preporuke za omiljene pisce.

"Velika Britanija je prilično neobična jer, za razliku od većine zemalja, mi zapravo nemamo nacionalni dan - umesto toga slavimo rođendan našeg kralja. Činjenica da nemamo očigledan datum za proslavu osnivanja Ujedinjenog Kraljevstva govori o našoj dugoj istoriji kao nacije, koja poslednji put uspešno bila napadnuta 1066. godine i koja stoga ima institucije, uključujući monarhiju, stare više od 1.000 godina," kaže Edvard Ferguson za EUpravo zato i dodaje:

"U nekim pogledima smo veoma moderni. London je na prvom mestu u Evropi po ulaganjima u tehnologiju, a Kembridž je broj jedan po broju inovacija. Četiri naša univerziteta nalaze se u prvih deset na svetu, s Oksfordom na prvom mestu. London je drugi na globalnom indeksu gradova i prvi po ljudskom kapitalu. Ali u drugim pogledima smo veoma stari, i naš uspeh izgrađen je na institucijama - uključujući naš parlament, sudove i medije - koje su se oblikovale tokom vekova."

Evrointegracije: "Želimo da Srbija uspe"

Ujedinjeno Kraljevstvo nije član Evropske unije, ali podržava put Srbije ka članstvu u EU. Nedavni samit u Tivtu izazvao je talas optimizma u pogledu procesa proširenja. Kakvo je vaše mišljenje o predlogu Merca i Makrona o faznom pristupanju, koji je tamo razmatran?

"Volimo da pomognemo prijateljima da ostvare svoje ciljeve. Cilj Srbije je da se pridruži EU i stoga smo srećni što možemo da pomognemo gde god je to moguće, iako više nismo članica. Nažalost, spori tempo neophodnih reformi - posebno u oblasti integriteta izbora, vladavine prava i medija - znači da u poslednjim godinama nije bilo dovoljno napretka, dok vaši susedi, poput Crne Gore, napreduju. Želimo da Srbija uspe i zato toplo pozdravljamo ideje naših evropskih partnera koje mogu ubrzati integraciju čitavog regiona Zapadnog Balkana. Ipak, lideri Srbije će i dalje morati da donose smele odluke neophodne za ujedinjavanje građana iza vizije evropske integracije i sprovođenje neophodnih reformi."

Foto: EUpravo zato

Gde vidite najveće snage Srbije i šta smatrate najvećim izazovima na njenom evropskom putu?

"Srbija poseduje neverovatne talente i stvarni ekonomski potencijal, posebno u digitalnom sektoru i kreativnim industrijama. Ti sektori su sve važniji za trgovinski odnos Ujedinjenog Kraljevstva sa Srbijom, koji raste oko 9 odsto godišnje.

Početkom ovog meseca organizovali smo veliku tehnološku konferenciju koja je dovela desetine vodećih britanskih kompanija iz oblasti tehnologije i veštačke inteligencije u Beograd, a oni su bili veoma impresionirani inovativnošću i ambicijom srpskih kolega. Postoji potencijal da se ide još dalje, ako Srbija uspe da izgradi jedinstven ekosistem u kome vlada, univerziteti, istraživački instituti i privatni sektor zajednički rade na ubrzavanju inovacija."

Kada je reč o izazovima, ambasador je ponovo naglasio hitnu potrebu za domaćim reformama, posebno u oblasti vladavine prava, koje bi takođe dale veće poverenje poslovnoj zajednici i investitorima.

"Srbija ima i kompleksan odnos sa mnogim susedima. Uvek tražimo načine da podstaknemo pozitivna partnerstva između zemalja u ovom regionu, zbog čega smo se složili da ugostimo lanjski Berlinski proces o regionalnoj saradnji. Postoje ogromne mogućnosti da se građanima još više olakšaju putovanja, studiranje i poslovanje na Zapadnom Balkanu, kao i da se omogući bolje povezivanje gradova i građana kroz zajedničke infrastrukturne projekte. Zaista bismo voleli da vidimo više takvih inicijativa."

Kako je ekonomska saradnja između naše dve zemlje napredovala u poslednjih nekoliko godina i u kojim oblastima vidite najveći potencijal za dalji razvoj?

"Zaista sam oduševljen brzim rastom našeg ekonomskog partnerstva. Veoma sam se posvetio tome kao delu naše vizije stvaranja pozitivnijeg, modernog i perspektivnog partnerstva sa Srbijom. Kao što sam rekao, digitalna trgovina je jedan od najdinamičnijih i najuzbudljivijih sektora i brzo raste. Ali u ostalim oblastima se dešava mnogo toga zanimljivog, uključujući infrastrukturu — gde smo pomogli u finansiranju autoputa Moravski koridor i nadamo se da ćemo biti deo još mnogih drumskih, železničkih i projekata obnovljive energije koji mogu da transformišu srpsku privredu i životnu sredinu."

Zdravstvo i inovativni lekovi Jedan sektor koji je ambasador Ferguson posebno izdvojio u sardnji Srbije i Velike Britanije je - zdravstvo. "AstraZeneka, najveća britanska kompanija, nedavno je potpisala važan ugovor o isporuci lekova za rak svetske klase srpskom zdravstvenom sistemu, koji imaju potencijal da spasu mnoge živote. Postoji prostor za pružanje još inovativnijih lekova za druge bolesti, koji mogu doneti nadu hiljadama srpskih građana. Britansko zdravstveno partnerstvo sa Srbijom datira još iz Prvog svetskog rata, kada su stotine uglavnom škotskih žena volontirale u bolnicama širom zemlje. Nedavno sam ugostio preko 250 lekara, medicinskih sestara i zdravstvenih radnika kako bismo proslavili tu istoriju i činjenicu da, više od jednog veka kasnije, i dalje zajedno spasavamo živote."

Osnaživanje društva Angažovani ste u inicijativama usmerenim na osnaživanje žena i mladih kroz različite projekte. Na koje uspehe ste najponosniji?

"Iskreno verujemo da je osnaživanje žena i mladih ključno za budućnost svake zemlje. To je posebno tačno ovde u Srbiji, gde su oni izvor neverovatne snage, kreativnosti i ambicije.

Nažalost, u svakoj zemlji na svetu još uvek ima mnogo toga da se uradi kako bi se postigla prava ravnopravnost između muškaraca i žena, dečaka i devojčica, uključujući i okončanje nasilja nad ženama i devojčicama. Kao neko ko podržava feministkinje, uvek bih voleo da uradim više, ali sam veoma ponosan na naše uspehe.

Radili smo sa Vladom i civilnim društvom na uspostavljanju mehanizama za procenu rodnog uticaja novih politika, kao i projekte za osnaživanje žena liderki u politici i poslovnom svetu i podučavanje dece o srpskim "Velikankama" - uzorima koji su rušili granice. Takođe smo davali finansijske grantove nekim fantastičnim preduzećima koje vode žene, podučavali veštinama kodiranja i sajber bezbednosti devojčice u školama širom Srbije i pružali podršku ženama žrtvama trgovine ljudima. Ali uvek ima još toga da se uradi."

Porodica, zajednica i gostoprimstvo Vaš srpski je veoma impresivan. Mnogi smatraju da su padeži najteži deo srpskog jezika. Koji je bio najveći izazov za vas pri učenju srpskog?

"Hvala na ohrabrenju! Pogodili ste: padeži su definitivno najzahtevniji deo jezika. Neke stvari su posebno zbunjujuće za nekog poput mene - na primer, razlika između tri, troje, trojica i trojka! Ali zaista sam uživao u učenju srpskog. To je predivan, bogat i složen jezik — a vaš pravopis je znatno lakši od engleskog, pa sam za to zahvalan!

Da li biste preporučili knjige nekih srpskih autora?

"Postoji mnogo odličnih srpskih pisaca. Posebno sam uživao čitajući neke od klasičnih romana Miloša Crnjanskog i Ive Andrića. Naravno, Na Drini ćuprija je Andrićevo najpoznatije delo, ali mi se svidelo i čitanje Travničke hronike, koja govori o prvim diplomatskim misijama koje su stizale u region današnjeg Zapadnog Balkana. Usput, Britanija je bila druga zemlja koja je uspostavila diplomatske odnose sa Srbijom još 1837. godine - skoro 40 godina pre nego što je Srbija formalno priznata kao država."

Sport je sastavni deo života u obe naše zemlje i još jedna stvar koja nas spaja. Strastveno pratimo i fudbal i Vimbldon, kakva su vaša očekivanja ove godine?

"Da, sport je jedna od mnogih stvari koje Britance i Srbe imaju zajedničko. Većina Srba zna više o Premijer ligi od mene, dok je Novak Đoković heroj mnogim Britancima, uključujući i mene. Radujme se uzbudljivom sportskom letu, uključujući Vimbldon i Svetsko fudbalsko prvenstvo, kao i utakmicama engleske muške kriket reprezentacije protiv Novog Zelanda, Pakistana, Indije i Šri Lanke."

Proveli ste mnogo godina na Balkanu, šta ste naučili od ljudi iz ovog regiona?