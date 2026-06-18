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Nakon afere "Bodrum" i "Solun", blokaderska opozicija je sada u centru afere "Priboj"!

Naime, šef odborničke grupe SNS Aleksandar Mirković je na sednici Narodne skupštine izneo tvrdnje da je opozicioni poslanik Miloš Parandilovićzloupotrebio skupštinsku karticu kako bi ostvario putne troškove, istakavši da postoji sumnja da je kartica korišćena dok se on nalazio u Priboju.

- Ja sam danas izneo u svom govoru da je Narodni poslanik Miloš Parandilović svoju karticu ubacio u sistem u 15:05:25, a karticu izvukao u 15:06:46 - započeo je Mitrović, pa nastavio:

- Članovi koje sumnjam da su povređeni su: član 127 koji kaže da je Narodni poslanik dužan da karticu koristi isključivo u svojoj jedinici, član 128 Narodni poslanici su dužni da identifikacione kartice nose sa sobom pri izlasku iz sale, član 129 Narodni poslanik je dužan da nestanak svoje identifikacione kartice odmah prijavi Generalnom sekretaru Narodne skupštine.

- Šta je ovde problem? Nakon što sam ja izneo informaciju da je za minut i 21 sekundu Miloš Parandilović naplatio putne troškove u visini od čak 15.000 dinara, ljudi iz Priboja su me zvali, slali poruke, pozivaju me ceo dan danas i kažu mi da je to fizički nemoguće, jer se Miloš Parandilović u to vreme nalazi u Priboju. Dakle, Miloš Parandilović, da bi stigao da se ukuca u jedinicu, kako mi Narodni poslanici kažemo, ubaci karticu, minimum je morao da krene iz Priboja oko 12 časova. On je nakon 12 časova bio viđen u Priboju.

Foto: Kurir

- Dakle, nakon afere "Bodrum", nakon afere "Solun" koja im se nalazi u poslaničkoj grupi, sada imamo aferu "Priboj". Dakle, ukoliko je došlo do zloupotrebe kartice, ukoliko je došlo do toga da neko drugi iz njegove poslaničke grupe ubaci karticu sa njegovim imenom da bi ovaj naplatio 15.000 dinara, onda imamo ozbiljan problem. I onda dolazimo do ozbiljnog kriminala koji se čini ovde pred očima cele javnosti.

- Ja ne znam koji su modeli, poštovana predsednice. Ja ovo moram da prenesem zbog građana Srbije, posebno zbog građana iz Priboja koji su mi na ovo ukazali. A ja postavljam građanima Srbije pitanje: ako je čovek u stanju da traži za minut i 21 sekundu provedenu u sali 15.000 dinara, ako je spreman na to, a ako je tek posebno spreman na to da natera nekog od svojih kolega da stave karticu umesto njega, sa kakvim ljudima mi imamo posla? I da li su to ljudi koji ikome mogu da drže moralne lekcije i pridike? Sramota. A posebnu pažnju obratite na to da u toj poslaničkoj grupi postoji čovek koji je slično to uradio samo u Solunu. I ja vas zarad javnosti molim da u najkraćem roku, kako god je moguće, dobijemo odgovor na ova pitanja, jer građani Priboja su besni - rekao je Aleksandar Mirković.

Ključno pitanje koje se postavlja jeste kako se Miloš Parandilović istovremeno nalazio u Priboju i na radnom mestu u Beogradu? Ili se radi o tome da je neko slagao da bi uzeo od građana 15.000 dinara za putne troškove?

Foto: Kurir

Afera „Solun“

Ova afera se odigrala Narodnoj skupštini Republike Srbije, decembra 2001. godine, prilikom glasanja o Zakonu o radu, kada je utvrđeno da je DS zloupotrebila poslaničku karticu poslanika DS Borislava Novakovića (sada poslanika Jeremićeve Narodne stranke) za koga je nepobitno utvrđeno da je u trenutku glasanja o tom zakonu bio na službenom putu u Solunu. Njegovu karticu je zloupotrebila pomoćnica jednog ministra. Međutim, kako je DS tada bila na vrhuncu moći, sprečila je sudsku istragu o ovom skandalu. Kasniju političku karijeru Borislava Novakovića, obeležile su brojne druge afere, hapšenja, sudski postupci, osude, robijanje itd. koji su do dana današnjeg ostali upamćeni, kako među građanima Novog Sada, tako i širom Srbije.

Afera „Bodrum“

"Afera Bodrum" se takođe odigrala Narodnoj skupštini Republike Srbije, 22.7.2003 godine, prilikom glasanja o predlogu da Kori Udovički bude izabrana za guvernera Narodne banke Srbije. Tada je utvrđeno da je DS zloupotrebila poslaničke kartice poslanika DS koji nisu bili tu. Nosioci cele afere su bili poslanici DS Bojan Pajtić, Aleksandar Radosavljević, Srđa Popović, Alen Selimović i Vojislav Janković. Zloupotrebljeno je mnogo identifikacionih kartica, ali je i tada vladajuća DS „kontrolom štete“ i manipulacijama, uspela da krivicu svali samo na dvojicu bivših poslanika DS. Prvo opštinsko tužilaštvo u Beogradu podiglo je 2004. optužnice protiv dvojice poslanika DS iz prethodnog saziva Skupštine, Alena Selimovića i Vojislava Jankovića, zbog sumnje da su zloupotrebili tuđe poslaničke kartice. Na kraju ceh je platio jedino marginalni poslanik DS-a Alen Selimović koji je i osuđen.

Afera Solun

Ova afera se odigrala Narodnoj skupštini Republike Srbije, decembra 2001. godine, prilikom glasanja o Zakonu o radu, kada je utvrđeno da je DS zloupotrebila poslaničku karticu poslanika DS Borislava Novakovića za koga je nepobitno utvrđeno da je u trenutku glasanja o tom zakonu bio na službenom putu u Solunu. Njegovu karticu je zloupotrebila pomoćnica jednog ministra. Međutim, kako je DS tada bila na vrhuncu moći, sprečila je sudsku istragu o ovom skandalu. Kasniju političku karijeru Borislava Novakovića, obeležile su brojne druge afere, hapšenja, sudski postupci, osude, robijanje itd. koji su do dana današnjeg ostali upamćeni, kako među građanima Novog Sada, tako i širom Srbije.