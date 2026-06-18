Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić naložila je istragu povodom navoda da je opozicioni poslanikMiloš Parandilovićzloupotrebio skupštinsku karticu kako bi ostvarioputne troškove.

- Vi hoćete da kažete da su ljudi iz Priboja javili da gospodin Parandilović nije ni mogao fizički da se nalazi u Narodnoj skupštini i da je neko od njegovih kolega iz poslaničke grupe iskoristio karticu Miloša Parandilovića koji nije bio prisutan u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da bi on naplatio putne troškove? - upitala je Brnabić i zamolila generalni sekretarijat Narodne skupštine da proveri ove navode.

Foto: Kurir, ATAIMAGES

- Ukoliko je to tačno, da vidimo ko je koristio suprotno poslovniku i suprotno Zakonu Narodne skupštine Srbije karticu drugog narodnog poslanika i da pozovem tog narodnog poslanika na odgovornost. Za ovo su u ranijim sazivima narodni poslanici podnosili ostavke - ukazala je on.

Brnabić je navela da je ona primila dopis da je Parandilović juče bio u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

- Naplatio je putne troškove za put da dođe na svoje radno mesto na kom nije bio. Molim da se ovo ispita i očekujem u najkraćem roku odgovore sekretarijata i očekujem da oba poslanika, ukoliko se to desilo, snose odgovornost - poručila je Ana.