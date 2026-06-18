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Srpska napredna stranka u Mladenovcu saopštila je danas da tamošnja opozicija preko osoba koja su poznata policiji parališe život u toj opštini i maltretira poštene i radne ljude.

- Vreme je da stvari nazovemo pravim imenom: mladenovačka opozicija je pala na najniže grane od kada postoji, prepustivši uličnu politiku ljudima sa debelim policijskim dosijeima. Ono što mesecima unazad gledamo na ulicama Mladenovca nije nikakav „bunt naroda“, već ogoljeni pokušaj opozicije da preko lica koja su dobro poznata organima gonjenja parališe život u Mladenovcu i maltretira poštene i radne ljude - navodi se u saopštenju.

Iz SNS dodaju da građani zaslužuju da znaju ko ih poziva na proteste i ko stoji iza političkih aktivnosti koje se predstavljaju kao građanske inicijative, naglašavajući da je neophodna potpuna transparentnost i odgovornost svih koji organizuju javna okupljanja.

- Prema informacijama objavljenim u medijima, glavni organizatori i kolovođe ovih blokada su ljudi koji iza sebe imaju pravosnažne presude i prijave za teška krivična dela – od trgovine i posedovanja narkotika, preko nasilničkog ponašanja, pa sve do učešća u pucnjavama i uličnim obračunima. To su ljudi koji umesto političkih argumenata sa sobom nose optužnice i zatvorski staž. Jasno je da oni organizuju proteste i blokade isključivo sa ciljem da spasu sami sebe, pokušavajući da kroz izazivanje haosa pobegnu od odgovornosti, izbegnu zatvorske kazne i pravne posledice za sve što su uradili - kažu iz SNS.

Dodaju i da je poražavajuća činjenica da se mladenovačka opozicija ni na koji način nije ogradila od ovih lica, čime je pokazala da deli isti interes i zajednički sprovodi politiku ulice i bezakonja.

- Srbija je davno rekla NE propalim političarima, tajkunima, uličarskom ponašanju i kriminalcima. Srpska napredna stranka se oduvek zalagala za poštovanje zakona, institucija i demokratskog dijaloga. Za razliku od onih koji pokušavaju da društvene podele produbljuju kroz blokade, pritiske i destruktivne aktivnosti, mi verujemo u rad, rezultate i razvoj naše države - stoji u saopštenju.

Prema saznanjima Informera, među osobama koje se dovode u vezu sa organizacijom i koordinacijom određenih aktivnosti nalaze se i lica koja su ranije bila predmet krivičnih postupaka, uključujući postupke za teška krivična dela.

Jedno od tih lica pravosnažno je osuđeno za krivično delo u vezi sa prometom narkotika i nalazi na izdržavanju zatvorske kazne, dok se drugo lice takođe ranije pojavljivalo u evidencijama nadležnih organa zbog različitih krivičnih dela.

Naime, Janković Miroslavu zvanom "Miki žandar", stavlja se na teret neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i nanošenje teških telesnih povreda.

Janković je osuđen pravosudnom presudom Višeg suda u Beogradu i treba da ide na izdržavanje kazne u trajanju od 3 godine i 8 meseci.

Janković organizuje i rukovodi protestima u Mladenovcu, preko društvenih mreža uglavnom preko "Facebook" a i često je prisutan na ostalim protestima u gradovima (Novi Pazar, Kraljevo, Nis, Kragujevac, Beograd i dr).

Kada ne boravi u Mladenovcu, tj. kada je na protestima u drugim gradovima, zamenjuje ga - preuzima organizaciju protesta Nenadović Srećko - takođe iz kriminogene sredine i takođe iz Mladenovca.

Kako saznajemo, Nenadović Srećku stavlja se na teret neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, teška krađa i neovlašćeno držanje opojnih droga, za šta je osuđivan.