- Ja sam ponosan na sve ono što sam činio i radio. Nisam imao godišnje odmore. Nisam imao sve što su imali svi drugi ljudi. Nikada nisam imao slobodne vikende. Dao sam sve od sebe da ova zemlja krene napred, i mislim da sam jednim, ne beznačajnim delom, uz pomoć naroda, uz pomoć ljudi, uspeo u tome. Hiljadu puta ću da padnem na asfalt. Svaki put ću da se podignem. Hiljadu puta ću da se podignem. I nije jak onaj koji nikada ne padne, već je jak onaj koji svaki put ustane. A ja ću da ustanem i da se borim za svoju Srbiju - poručio je Vučić tokom obraćanja.