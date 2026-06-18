Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" snimak sa današnjeg obraćanja, u kojem je istakao da "nije jak onaj koji nikada ne padne, već je jak onaj koji svaki put ustane".

- Ja sam ponosan na sve ono što sam činio i radio. Nisam imao godišnje odmore. Nisam imao sve što su imali svi drugi ljudi. Nikada nisam imao slobodne vikende. Dao sam sve od sebe da ova zemlja krene napred, i mislim da sam jednim, ne beznačajnim delom, uz pomoć naroda, uz pomoć ljudi, uspeo u tome. Hiljadu puta ću da padnem na asfalt. Svaki put ću da se podignem. Hiljadu puta ću da se podignem. I nije jak onaj koji nikada ne padne, već je jak onaj koji svaki put ustane. A ja ću da ustanem i da se borim za svoju Srbiju - poručio je Vučić tokom obraćanja.

"Nije jak onaj koji nikada ne padne, već onaj koji svaki put ustane. Svaki put ću da ustanem i da se borim za Srbiju!", poručio je Vučić u objavi.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSI ĐINPING PISAO VUČIĆU! Kineski predsednik istakao značaj prijateljstva Srbije i Kine i otkrio šta ga je posebno impresioniralo kod srpskog lidera
101 AP Tingshu Wang.jpg
DruštvoOn je dečak heroj! Mali Andrija Knežević uspešno podneo još jednu tešku operaciju: Iako ima jako retku bolest osmeh ne skida sa lica (FOTO)
280CE1EA-04C1-4E26-8078-77826549A381.jpeg
Politika"VI STE ĐIKI BLAJNDERS BANDA" Brnabićeva i Jovanov demolirali Mariniku Tepić na sednici Skupštine: Krali ste gde ste stigli i opelješili ste 619 milion evra!
Ana Brnabić Milenko Jovanov
PolitikaNA RAD I TRUD VAŠ ODGOVOR JE BIO - "TI VUČIĆU NISI ČOVEK" Predsednika provocirali sa N1, on objasnio mehanizam DEHUMANIZACIJE i poručio: Vreme istine je došlo!
av.jpg