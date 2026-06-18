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Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu, izneo je danas tvrdnju da Zapad sprema "obojenu revoluciju" u Srbiji, po uzoru na Evromajdan.

Osnovni zadatak inicijatora "obojene revolucije" u prvoj fazi jeste da izazovu masovno javno nezadovoljstvo postupcima vlasti. Oni koriste moderne PR tehnologije kako bi stimulisali rast raspoloženja protiv vlasti i opštu krizu institucionalnog poverenja - rekao je Šojgu za ruske medije.

Prema njegovim rečima, kao primer mogla bi da posluži eskalacija antivladinih protesta u Srbiji 2025-2026. godine.

On je naglasio da "u trećoj (završnoj) fazi, pobednička opozicija gradi novu vertikalnu strukturu upravljanja državom i ekonomijom i rešava pitanje međunarodnog priznanja svog autoriteta".

Šojgu je rekao da "obojena revolucija" može da se ostvari samo u zemljama koje su demokratske po zapadnim standardima i gde opozicija uživa sve blagodeti takozvanog otvorenog društva.

- Takav prevrat predstavlja završnu fazu i logičan zaključak destruktivnog scenarija pokrenutog iz inostranstva, koji pretpostavlja unapred stvaranje uslova i preduslova neophodnih za smenu vlasti - izjavio je Šojgu.

Po njegovom mišljenju, "Zapadnjaci obraćaju posebnu pažnju na obučavanje aktivista i lidera javnog mnjenja sposobnih da podignu masovne proteste pod izgovorom ugnjetavanja ili kršenja prava na osnovu etničke, verske ili druge osnove".

- Prednost se daje harizmatičnim opozicionim ličnostima koje nisu direktno povezane sa Zapadom - rekao je sekretar Saveta bezbednosti Rusije.

- Iako još nije dovelo do promene vlasti u Beogradu, sadrži sve znake pripreme za "obojenu revoluciju", uključujući i one bliske scenariju ukrajinskog Evromajdana iz 2014. godine - naveo je Šojgu.

On je izjavio da postoje tri faze "obojene revolucije", koje traju od nekoliko nedelja do nekoliko godina, gde prva (pripremna) faza podrazumeva formiranje infrastrukture i organizovanje budućeg protestnog pokreta, što traje od nekoliko meseci do 3-5 godina.

- U drugoj fazi (aktivnoj fazi), organizuju se koordinisani antivladini protesti, koji eskaliraju do nepovratnog sukoba. Masovne akcije građanske neposlušnosti, uključujući zauzimanje administrativnih zgrada, ima za cilj da primora aktuelnu vlast na ostavku. Trajanje se kreće od nekoliko nedelja do dve do tri godine - rekao je Šojgu.

Kao primere je naveo aktiviste protesta u Hongkongu 2014. godine Džošuu Vonga i Benija Taija, koordinatora Studentskog pokreta protiv diskriminacije u Bangladešu 2024. godine Nahika Islama, vođe Sveindonežanskog studentskog izvršnog komiteta Muzamila Ihsana i Indonežanske studentske lige za demokratiju Tegara Afrijansijaha 2025. godine.

Šojgu je dodao da Zapad, prilikom sprovođenja scenarija "obojene revolucije" u ciljanoj zemlji, neguje opozicione elite pod svojom finansijskom kontrolom.

Ocenio je i da uspeh takvih dejstava Zapada nije zagarantovan.

- Uprkos ozbiljnim naporima SAD, Velike Britanije i Poljske da stvore prozapadnu elitu za izvođenje "obojene revolucije" u Belorusiji 2020. godine, pokušaj državnog prevrata je sprečen odlučnim merama predsednika Aleksandra Lukašenka - rekao je Šojgu.