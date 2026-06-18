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Svetski poznati ekonomista i stručnjak za održivi razvoj Džefri Saks rekao je u Beogradu da je povezivanje istinska uloga Srbije. Ulazimo u multipolarni svet, poručio je Saks.

"Ponosni smo na Srbiju, zato što Srbija pronalazi ispravan put u vrlo komplikovanom svetu. To uopšte nije lako postići kad svi viču na tebe - ovo smeš, ovo ne smeš, moraš ovako, sad ste na pogrešnoj strani. Srbija je razumela osnovno - možda zbog svoje duge i kompleksne istorije u prevazilaženju raznih razlika, u povezivanju različitih imperija i kultura, da je istinska uloga Srbije danas upravo povezivanje", rekao je Saks forumu u Centru "Sava".

Saks je istakao da se svet nalazi u vrlo specifičnim okolnostima koje nalažu napuštanje fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije, i ukazao da je ovo prilika za povezivanje Kine i Zapada.

"Parna mašina je nekada bila ogromna promena, a danas su to vetro-turbine i električni automobili. Ovo je trenutak kada moramo iskoristiti povezanost Kine i Zapada kako bismo ostvarili ciljeve održivog razvoja", rekao je Saks.