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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu, gde je poslao kratku i jasnu poruku građanima Srbije, podsećajući na ključni princip unutrašnje stabilnosti zemlje u trenucima kada se suočavamo sa spoljnim i unutrašnjim političkim izazovima.

- Želim da budemo ujedinjeni u ljubavi prema Srbiji, samo tako Srbija pobeđuje - napisao je predsednik Vučić na svom profilu.

U vremenu kada su političke podele i tenzije sve izraženije, Vučić je stavio akcenat na jedinstvo kao jedini uslov za dalji napredak države.

Podsećamo, za 27. jun najavljen je veliki skup u Beogradu, a predsednik Vučić juče je istakao da očekuje da će to biti jedan od najvećih skupova u istoriji naše zemlje. Kako je naveo, skup u glavnom gradu biće prilika da se predstave planovi i program za budućnost, uključujući ekonomsku politiku, plate i penzije, kao i poruku zajedništva i političkog jedinstva.