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Na blokaderskoj N1, jedan od studenata blokadera Čeda Aleksić tokom gostovanja govorio je o opoziciji i istakao kako su "studenti" nezavisni, a potom najavio da imaju spreman scenario za bilo koji ishod izbornih rezultata.

Naime, student blokader Čeda Aleksić na N1 je poručio da studenti ne planiraju zajednički nastup sa opozicijom.

- Što se tiče opozicije, na početku naše borbe smo mi rekli da smo nezavisni i mi nećemo ni u jednom trenutku izaći zajedno na listi sa opozicijom. To je prosto nešto što sm obećali građanima - rekao je on.

Posebnu pažnju privukao je deo razgovora koji se odnosio na podršku Zeleno-levog fronta, Demokratske stranke i pokreta Kreni-promeni. Na pitanje voditeljke Danice Vučenić da li studenti osećaju obavezu prema organizacijama koje su ih podržale, Aleksić je odgovorio:

- Prosto, ne! Ne mogu da kažem da dugujemo, jer mi smo u ovoj borbi tek godinu i po dana. To su organizacije koje su u ovoj borbi dosta duže i koje su u ovom trenutku osetile da smo mi ti iza kojih treba da stanu. I to je bila njihova odluka naspram toga šta je najbolje za državu u ovom trenutku - rekao je Aleksić.

Tokom emisije Aleksić je govorio i o odnosu prema Evropskoj uniji.

Govoreći o periodu nakon izbora, Aleksić je naveo da postoje planovi za različite ishode.

- Prosto imamo sve scenarije, šta god da se desi. Dakle, kakva god bude situacija, da li pobedimo, da li pobedimo ubedljivo, da li pobedimo tesno - saopštio je Aleksić.