IMAMO SCENARIO ZA BILO KOJI IZBORNI REZULTAT! Student blokader oduvao opoziciju, pa otkrio ŠTA se sprema posle glasanja! (VIDEO)
Na blokaderskoj N1, jedan od studenata blokadera Čeda Aleksić tokom gostovanja govorio je o opoziciji i istakao kako su "studenti" nezavisni, a potom najavio da imaju spreman scenario za bilo koji ishod izbornih rezultata.
Naime, student blokader Čeda Aleksić na N1 je poručio da studenti ne planiraju zajednički nastup sa opozicijom.
- Što se tiče opozicije, na početku naše borbe smo mi rekli da smo nezavisni i mi nećemo ni u jednom trenutku izaći zajedno na listi sa opozicijom. To je prosto nešto što sm obećali građanima - rekao je on.
Posebnu pažnju privukao je deo razgovora koji se odnosio na podršku Zeleno-levog fronta, Demokratske stranke i pokreta Kreni-promeni. Na pitanje voditeljke Danice Vučenić da li studenti osećaju obavezu prema organizacijama koje su ih podržale, Aleksić je odgovorio:
- Prosto, ne! Ne mogu da kažem da dugujemo, jer mi smo u ovoj borbi tek godinu i po dana. To su organizacije koje su u ovoj borbi dosta duže i koje su u ovom trenutku osetile da smo mi ti iza kojih treba da stanu. I to je bila njihova odluka naspram toga šta je najbolje za državu u ovom trenutku - rekao je Aleksić.
Tokom emisije Aleksić je govorio i o odnosu prema Evropskoj uniji.
Govoreći o periodu nakon izbora, Aleksić je naveo da postoje planovi za različite ishode.
- Prosto imamo sve scenarije, šta god da se desi. Dakle, kakva god bude situacija, da li pobedimo, da li pobedimo ubedljivo, da li pobedimo tesno - saopštio je Aleksić.
Kurir Politika