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Opštinski odbor Stranke slobode i pravde (SSP) u Bačkoj Topoli doneo je odluku o istupanju iz svih organa, kao i iz članstva ove političke partije, saopštila je danas dosadašnja predsednica bačkotopolske organizacije SSP-a, dr Gordana Dozet.

- Ova odluka posledica je dubokog neslaganja sa odlukom Predsedništva SSP-a da na predstojeće izbore izađe u koaliciji sa proevropskim strankama. Naš čvrst stav je da je ovakav politički pravac u ovom trenutku pogrešan. Smatramo da je jedini ispravan put bezuslovna podrška studentskoj listi, bez obzira na to kada će se pomenuti izbori održati - navodi se u saopštenju za javnost.

Dosadašnja predsednica bačkotopolskog odbora SSP-a, dr Gordana Dozet, navodi na kraju da će u Skupštini opštine Bačka Topola ubuduće delovati kao samostalna odbornica.

- Zajedno sa svojim kolegama iz koalicije nastaviću da se neprekidno zalažem za ostvarenje interesa i prava svih građanki i građana opštine Bačka Topola - poručila je.

Lidera SSP Dragana Đilasa, podsetimo, napustila je pre mesec dana prva žena stranke Alisa Petrović sa izborne liste "Šabac protiv nasilja - Nebojša Zelenović" i postala član odborničke grupe Srpske napredne stranke.