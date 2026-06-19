- Da prokomentarišem tu glupost da predsednik Republike Srbije ne može da dođe u Novi Sad. Bio je više puta. Valjda kad bi oni mogli da ga linčuju onda bi to bio znak da je on došao u Novi Sad. Oni su pokušali da naprave da smo mi svi uljezi u gradovima gde živimo, prosto su sebi dali za pravo i ubedili sebe da mi ne postojimo nego samo oni postoje - rekao je Vučević.