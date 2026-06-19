"SEBE SU UBEDILI DA SMO ULJEZI U GRADOVIMA U KOJIMA ŽIVIMO" Vučević raskrinkao blokaderske laži o dolasku predsednika Vučića u Novi Sad (VIDEO)
Lider Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević još jednom se dotakao sramne izjave blokadera da predsednik Aleksandar Vučić ne može da dođe u Novi Sad.
- Da prokomentarišem tu glupost da predsednik Republike Srbije ne može da dođe u Novi Sad. Bio je više puta. Valjda kad bi oni mogli da ga linčuju onda bi to bio znak da je on došao u Novi Sad. Oni su pokušali da naprave da smo mi svi uljezi u gradovima gde živimo, prosto su sebi dali za pravo i ubedili sebe da mi ne postojimo nego samo oni postoje - rekao je Vučević.
- Rekao bih da to može da bude prednost za nas zato što potcenjuju veliki broj ljudi i ne vide da smo mi radili sa mnogim ljudima dugo, dugo godina i mislim da prave veliku grešku i potcenjuju ljude jer se kreću u tim zatvorenim krugovima gde su svi istomišljenici, što može često da zavara - dodao je savetnik predsednika Republike.
Kurir.rs