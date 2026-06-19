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Predsednica Skupštine Ana Brnabić oglasila se nakon novih saznanja o zvučnom topu do kojih je, tokom istrage o smrti devojke na Filozofskom fakultetu, došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- Svašta bih rekla sada, nakon ovog saznanja, i dalje sam zatečena i pričaću možda nešto emotivnije. Mi smo svi znali da je afera zvučni top laž, da ništa od toga nije istina, da se to nije dogodilo i da nikakvo zvučno oružje nije upotrebljeno. Ono što smo sada saznali je da je ta laž planirana, da to nije bio incident, da je planirana laž više od mesec i po dana. Planirali su, organizovali su je, trenirali su ljude, da bi sve to plasirali - rekla je ona.

02:54 Ana Brnabić o novim saznanjima o zvučnom topu Izvor: Kurir

Ana Brnabić dodaje da su blokaderi to radili da bi pokazali da predsednik Aleksandar Vučić nije čovek, već monstrum i ubica.

- Da ne preza od toga da puca narodu u leđa! Zato što je čitava konstrukcija zvučni top nestala u roku od 24 časa. Jedino što je ostalo je konstrukcija da je Aleksandar Vučić ubica, i da je pucao sopstvenom narodu u leđa. Radili su to, i planirali, organizovali ljude i obučavali ih, kako bi izazvali građanski rat u Srbiji. Radili su to kako bi uništili i zgazili našu zemlju. Kako bi produbljivali mržnju i podele u našem društu, zato su to radili - rekla je predsednica Skupštine.

Ona kaže da izaziva bes kada pomislite da je to neko planirao, osmislio, i na tome radio, i da je to onda tako savršeno obavio kao posao i iskoristio to za spoljne napade na Srbiju.

- To je ono što izaziva gađenje svakog normalnog čoveka prema tim blokaderima koji su to radili, i svima onima koji su tu laž prihvatili i iskoristili je. A iskoristili su je da oni pucaju u Aleksandra Vučića, da oni pucaju u porodicu predsednika Vučića i Srbiju. Laž, zvučni top, priprema takve laži, je pucanj u predsednika Aleksandra Vučića i pucanj u Srbiju - kazala je Ana Brnabić.

Predsednica Skupštine zahteva da se otkriju svi detalji, ko je učestvovao u tome i kako je planirao.