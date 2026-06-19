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Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević oglasio se nakon novih saznanja o zvučnom topu do kojih je, tokom istrage o smrti devojke na Filozofskom fakultetu, došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- Priča o navodnom "zvučnom topu" razrađivana dva meseca pre protesta 15. marta 2025. godine, potvrdilo Više javno tužilaštvo u Beogradu. I šta ćemo sad? Što bi u narodu rekli - opet ste lagali za medalju! I to je model po kojem oni funkcionišu - jednu laž zatrpavaju novim lažima. Jasno je šta je cilj svih njihovih obmana i laži - da sruše, rasture, unište Srbiju i blokiraju budućnost naših građana. Ništa im nije sveto, spremni su da gaze preko života ljudi da bi ostvarili svoje političke ciljeve. Diletanti koji se hrane mržnjom i lažima. Uvek i zauvek ćemo pobeđivati sve njihove laži i manipulacije! Srbija pobeđuje! - napisao je Vučević na Instagramu.

U toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi - Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio "zvučni top", te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio "masan odgovor iz Brisela", kao i da je "u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top", saopštilo je VJT u Beogradu.