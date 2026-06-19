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Bivša ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović govorila je o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji, predstojećim izborima, odnosu vlasti i opozicije, pitanju Kosova i Metohije, ali i o izazovima sa kojima se suočava energetski sektor. Posebnu pažnju posvetila je budućnosti Naftne industrije Srbije, američkim sankcijama, ulozi Rusije u domaćem energetskom sistemu, kao i kretanjima na svetskom tržištu nafte i njihovom uticaju na građane i privredu Srbije.

"Građani hoće normalan život" - Mihajlović o političkoj situaciji u Srbiji

Osvrćući se na najavljeni skup 27. juna, Mihajlović je poručila da građani očekuju razgovor o budućnosti zemlje i konkretnim planovima za naredni period.

- Mislim da smo se svi nekako umorili ovih 18 meseci, doživljavajući svakodnevno neku vrstu maltretiranja i blokiranja. Sigurna sam da je većinskoj Srbiji zaista muka više od toga. Ljudi hoće normalno da žive. Svaki čovek u ovoj zemlji hoće normalan život - rekla je Mihajlović.

Ona je istakla da je, uprkos političkim tenzijama, država nastavila da funkcioniše i realizuje važne infrastrukturne projekte.

- Uprkos svemu što smo kao država živeli, a što je bila jedna vrsta napada na državu i pokušaja da se na vlast dođe nekim drugim, nedemokratskim putevima, država je radila svoj posao. Otvaraju se novi putevi, mostovi, završavaju koridori. Zato taj skup razumem kao poziv građanima da razgovaramo o tome šta dalje i kakva Srbija treba da bude - navela je ona.

Govoreći o opoziciji, Mihajlović je ocenila da građani ne dobijaju odgovore na najvažnija pitanja.

- Kada neko želi da dođe na vlast, onda želi da dođe zato što smatra da će bolje da vodi državu. Mi danas ne čujemo šta će biti sa ekonomijom, infrastrukturom, aerodromima, platama, penzijama. Ne čujemo kakvu Srbiju žele za deset godina. Čujemo samo jednu poruku "nećemo Vučića" - rekla je Mihajlović.

Prema njenim rečima, politička borba ne može da se zasniva isključivo na kritikama vlasti.

- Okosnica programa mora da bude šta želite od Srbije za deset godina, kakvo obrazovanje, kakvu kulturu, kakav standard građana. Mi te odgovore ne dobijamo i zato mislim da narod to vrlo jasno vidi - poručila je ona.

Zorana Mihajlović bivša ministarka energetike i rudarstva Foto: Kurir Televizija

NIS između sankcija i ruskog interesa

Kada je reč o energetici, Mihajlović smatra da je najvažnije pitanje budućnosti NIS-a da li je ruska strana spremna da proda svoj vlasnički udeo.

- Sve vreme je za nas bilo važno samo jedno pitanje – da li ruska strana hoće da proda NIS ili ne. Oni imaju svoj interes. Neće da se sklone odavde zato što im je ovo važno područje. NIS nije samo kompanija, već za njih predstavlja i određeni uticaj - rekla je Mihajlović.

Kako je navela, NIS već mesecima trpi posledice neizvesnosti i sankcija.

- NIS je kompanija koja trpi svaki dan zbog sankcija. Ono što je za nas važno jeste da rafinerija radi i da dobijamo operativnu licencu. Najvažnije je da OFAC 1. jula kaže da ta licenca ostaje kako bi Naftna industrija Srbije mogla normalno da funkcioniše - istakla je ona.

Mihajlović smatra da Srbija mora ubrzano da radi na energetskoj diversifikaciji.

- Produžavanje ugovora za gas samo do početka grejne sezone takođe je poruka nama. Moramo da se povezujemo sa drugim državama i da dođemo u situaciju da budemo mnogo manje zavisni od ruskog gasa nego što smo danas - rekla je bivša ministarka.

Pad cena nafte otvara prostor za vraćanje akciza

Komentarišući stanje na svetskom tržištu energenata, Mihajlović je podsetila da su cene sirove nafte značajno niže nego prethodnih godina.

- Cene sirove nafte su danas ispod 70 dolara po barelu. Kada su akcize svojevremeno smanjene kako bi građani mogli da izdrže visoke cene goriva, država je mesečno gubila oko 35 miliona evra. Logično je da sada, kada cena više nije preko 100 dolara po barelu, država vrati deo tih akciza jer se iz njih finansiraju brojne potrebe - rekla je ona.

Govoreći o konačnom rešenju za NIS, Mihajlović nije krila rezervu.

- Priličan sam skeptik zato što dugo čekamo to rešenje. Ali u ovom trenutku najvažnije je da energetski sistem ostane stabilan i da NIS nastavi da radi - zaključila je Mihajlović.

05:15 "LJUDI HOĆE NORMALNO DA ŽIVE" Mihajlović o opoziciji, izborima i NIS-u: Rusija neće lako da se odrekne uticaja u Srbiji Izvor: Kurir televizija

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