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Nakon što su zvanični dokumenti i dokazi konačno isplivali na površinu, a sinoć na RTS-u prikazana specijalna emisija o aferi "Zvučni top" koja je ogolila sve blokaderske laži na ovu temu koje su plasirane tokom poslednjih 15 meseci, u javnosti je otpočelo masovno i nezustavljivo demontiranje najveće prevare u novijoj političkoj istoriji Srbije.

Društvene mreže su se usijale, a ogroman odjek doživeo je niz objava korisnika pod pseudonimom "Koordinator" na mreži Iks, koji je pod naslovom "I šta ćemo sad?" direktno u centar pogodio sve one koji su mesecima fabrikovali laži protiv sopstvene države.

On je u svom uvodnom delu jasno definisao monstruozne razmere i krajnji cilj ove prljave operacije:

"Razotkrivena je još jedna, po meni najveća laž blokadera, laž kojom je presuđeno čoveku, Aleksandru Vučiću i celoj njegovoj porodici. Laž koja je imala za cilj izazivanje građanskog rata. Laž kojom su podelili sopstveni narod i državu. I na kraju laž, kojom su hteli da sruše državu."

Foto: Printscreen

U nastavku analize, ovaj korisnik podseća na jezive matrice i narative koji su svesno plasirani u javnost kako bi se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću oduzelo ono osnovno – pravo na ljudskost. Cilj je bio da se Vučić predstavi kao monstrum, jer je to bio jedini način da politički gubitnici bez ikakve ideje skrenu pažnju na sebe:

"Vučić nije čovek, on i njegova porodica su zlo, kao i njegovo najbliže okruženje, sećate se ovih naslova? Oduzimanje ljudskosti AV kroz narativ 'pucao je u svoj narod, ubio bi decu' jedini je način da se domognu vlasti, preporuče i dodvore stranim faktorima i nalogodavcima, jer plana i programa NEMA."

Foto: Printscreen

Ono što posebno izaziva bes kod građana, a što je u ovom nizu od pet tvitova direktno podvučeno, jeste svesno i namerno trovanje društva. Blokaderski mediji i njihovi politički mentori nisu birali sredstva, nanoseći trajne rane sopstvenoj zemlji.

"Ovakvim lažima, naneli su nenadoknadivu štetu Srbiji, podelili su društvo i naterali ljude da se međusobno mrze."

Foto: Printscreen

"Koordinator" podseća da ova bolesna akcija traje godinama, tačnije intenzivno još od 2018. godine, i postavlja ključno pitanje – koga je pored ovakvog medijskog zverinjaka uopšte briga za istorijske uspehe koje Srbija svakodnevno niže?

"A sad razmislite, koga je posle ovakve kampanje laži, linča i dehumanizacije više briga za Vučićeve nesporne rezultate, auto-puteve, radna mesta, socijalne mere, lečenje dece?"

Foto: Printscreen

Na samom kraju, u objavi se prstom upire u sramni mehanizam, u dobro podmazanu hobotnicu koja nikada nije pokazala ni trunku kajanja za sve laži koje su pale u vodu, a koje su Srbiju svesno vukle na dno:

"Zato je bitno da se podsetimo na sve LAŽI koje su plasirali godinama opozicija, delovi bezbednosnih struktura, stranih faktora i njihovih blokaderskih medija, laži koje su destabilizovale zemlju, vraćale je unazad, laži koje su dokazane kao laži, a nikada se niko nije izvinio!"

Foto: Printscreen

Maske su pale, a bolesni scenario za prolivanje bratske krvi na ulicama je uništen. Ostaje samo da se vidi kada će i kako pred licem pravde odgovarati svi oni koji su svesno učestvovali u ovoj jezivoj operaciji protiv sopstvenog naroda.