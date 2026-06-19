Slušaj vest

Novi detalji i materijalni dokazi koji isplivavaju u javnost u potpunosti ogoljavaju bolesnu zaveru blokadera i dokazuju ono što je od samog početka bilo jasno – afera "zvučni top" nije nikakav spontani incident, već monstruozna, unapred režirana operacija! Krunski dokaz predumišljaja i detaljno razrađenog scenarija za rušenje države dolazi direktno od blokadera samih - "Eko straže".

Naime, upravo tog famoznog 15. marta prošle godine, kada je i pokrenuta lavina prljavih laži, uočena je neviđena "ispala" koja je potpuno razotkrila njihov podli plan. Eko straža je, u paničnoj želji da što pre izvrši naređenje svojih mentora, objavila post na društvenim mrežama pre vremena i time svesno ili nesvesno pokazala spremljen scenario!

Oni su uz fotografiju policijskih vozila u Beogradu trijumfalno napisali:

"Nađeni zvučni topovi"

Foto: Printscreen

Međutim, pošto u tom trenutku šira javnost i narod uopšte nisu imali pojma šta je to "zvučni top", niti je ta teorija zavere još uvek bila zvanično lansirana u etar, u bazi je nastala opšta panika. Nakon što su shvatili da su u svojoj brzopletosti pokvarili čitavu akciju i otkrili karte pre nego što je predstava počela, brže-bolje su plasirali "ispravku".

"Ispravka - vodeni"

Foto: Printscreen

Do tog 15. marta, u Srbiji bukvalno niko, osim bezbednosnih stručnjaka i ljubitelja tehnike, nije ni znao da takav uređaj postoji, niti se on ikada igde pominjao u medijima ili na mrežama. Činjenica da su blokaderi iz Eko straže satima pre "incidenta" imali spremljen termin "zvučni top" jasno dokazuje da su se nedeljama, pa čak i mesecima unapred spremali da pokrenu ovu lavinu laži i prevare!