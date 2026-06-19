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Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić oglasio se nakon novih saznanja o zvučnom topu do kojih je, tokom istrage o smrti devojke na Filozofskom fakultetu, došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- Sada je sasvim jasno da dokumentacija do koje je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu, otkriva da je priča o navodnom "zvučnom topu" bila razrađivana još u januaru, nepuna dva meseca pre protesta 15. marta. 2025. godine. Zato nisu dali da policija izvrši uviđaj i namerno su pravili paniku. Jasno je da su naredili svojim slugama u Srbiji da mora da dođe do krvoprolića i da je to jedini način da sruše Srbiju i predsednika Aleksandra VučićaSve vreme su planirali i smišljali načine kako će da dovedu do toga da Srbin ubija Srbina i da se napravi bratoubilački rat. Njihov cilj je da sruše Srbiju i da nas bace na kolena. Blokaderima i njihovim mentorima smeta slobodarska Srbija sa Vučićem na čelu. Jasno je da ćemo mnogo toga još da saznamo. Izdajnici i blokaderi hteli su da nam unište Srbiju i uništavali su nam živote godinu i po dana. Razarali su nam obrazovanje, privredu i sve državne institucije… Nisu dali ni policija da uđe na Filozofski fakultet posle smrti studentkinje Milice Živković. Sram ih bilo! Bitange i ološ! Ovo je dokaz da su planirali građanski rat i da su planirali da predsednika Vučića predstave kao nečoveka, kao ubicu, kao nekog ko je pucao na sopstveni narod, ko je pucao srpskoj mladosti u leđa. Sada imamo dokaz da su pripremali građanski rat i potpuni slom države i društva - napisao je Mrdić na Instagramu.

 Kurir Politika

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