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Blokader Miloš Parandilović pokazao je šta tačno znači "novo lice Srbije", kako je nazvao svoju stranku sa kojom pokušava da preuzme vlast. Ako je suditi po detaljima iz najnovije afere "Priboj", to novo lice Srbije nije ništa drugo do sinonim za bahatost, alavost i apsolutnu nebrigu za javni interes i novac građana Srbije.

Afera "Priboj", u čijem centru se našao ovaj poslanik opozicije, otvorila je pitanje zloupotrebe skupštinskih privilegija, ali i odgovornosti narodnih poslanika prema novcu građana. Slučaj koji je počeo kao naizgled beznačajna priča o kafanskom opuštanju jednog poslanika i putnim troškovima, a prerastao je u ozbiljnu aferu nakon što su objavljeni podaci da je Parandilović u sredu u zgradi Narodne skupštine proveo svega minut i 21 sekundu, a potom naplatio putne troškove za dolazak iz Priboja u Beograd.

Na videlo je izašlo da je on evidentirao dolazak u parlament, zadržao se nešto više od jednog minuta, a zatim napustio zgradu. Navodni boravak od 81 sekunde u zgradi Skupštine Parandilović je iskoristio da 17. juna podnese zahtev za naknadu putnih troškova koji za relaciju od Priboja do Beograda iznose oko 15.000 dinara.

Foto: Kurir, ATAIMAGES

Međutim, Parandilovićevo ruganje građanima Srbije se tu ne završava! On je dva dana kasnije, nakon što je razotkriven u nameri da falsifikuje svoje prisustvo u parlamentu i naplati nepostojeće putne troškove, dostavio dopis Skupštini Srbije u kojem obustavlja prethodni zahtev od 17. juna za naplatu 15.000 dinara. Uz to priznaje da je bio u Priboju, a smešno zvuči da "zbog gužve u saobraćaju" nije stigao u Beograd, pogotovo što ta "gužva u saobraćaju" nije postojala dva dana ranije kada je bezobrazno i očiglednom zloupotrebom poslaničke legitimiacije pokušao da naplati putne troškove!

Foto: Kurir

- Obaveštavam vas da povlačim zahtev za naknadu putnih troškova koji je predat dana 17. juna 2026. godine. Navedenog dana sam prisustvovao sednici skupštini opštine Priboj, te nisam stigao na sednicu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije do 18 časova zbog gužve u saobraćaju. Imajući u vidu da nisam uspeo da stignem do 18 časova odnosno do završetka sednice NSRS tog dana, povlačim zahtev za naknadu putnih troškova - navodi se u naknadnom dopisu koji potpisuje Parandilović.

Foto: Kurir

Ovaj primer možda i najbolje ilustruje blokadersku "filozofiju" u kojoj je lični interes stavljen ispred odgovornosti prema instituciji i građanima koji finansiraju rad poslanika. Iako je 17. jun bio dan za obavljanje poslaničkih obaveza, opozicioni poslanik iz Priboja nije našao vremena da se pojavi u sali, ali je zato imao vremena u Priboju za restoran, hranu i rakiju.

Foto: Kurir

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je najavila da ce nadležni organi ispitati čitav slučaj kako bi se utvrdilo da li postoje osnovi za dalje postupanje.

Foto: Milos Tesic/ATAImages

Politička šteta po Parandilovića na kraju bi mogla da bude mnogo veća od samog iznosa koji je pokušao da naplati. U javnosti se sve češće postavlja pitanje kako neko ko pretenduje da upravlja državom i govori o odgovornosti vlasti može sebi da dozvoli postupak zbog kojeg se dovodi u sumnju zakonitost raspolaganja budžetskim sredstvima, ali i zloupotrebu poslaničke kartice, što je i krivično delo. Suština ovog slučaja je upravo u tome da je zbog relativno malog iznosa pokazana spremnost da se pravila zaobiđu zarad lične koristi.

Zato se afera "Priboj" više ne svodi samo na 15.000 dinara. Ona otvara pitanje političkog morala, odnosa prema javnom novcu i poverenja koje građani ukazuju svojim predstavnicima. Ukoliko istraga potvrdi sumnje koje su iznete u javnosti, slučaj Miloša Parandilovića mogao bi da preraste iz političkog skandala u pitanje eventualne krivične odgovornosti.