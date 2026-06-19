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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u potpunosti ogolilo monstruozan i detaljno osmišljen plan da se fabrikovanim lažima o navodnoj upotrebi zvučnog topa izazovu masovna panika, sukobi na ulicama i građanski rat u Srbiji.

- Saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ogolilo je do srži monstruozan plan onih koji već mesecima, bez ikakvog stida i odgovornosti, vode hibridni rat protiv države Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Sada je i zvanično, crno na belo, dokazano ono što smo od prvog trenutka svedočili: brutalna laž o tome da je policija na Slaviji upotrebila "zvučni top" protiv građana nije bila nikakva "greška" niti "proveravanje informacija". To je bio hladnokrvno, mesec dana unapred planiran scenario sa samo jednim ciljem - izazivanje masovne panike, sukoba na ulicama i, na kraju, građanskog rata u Srbiji. Dok su srpski policajci maksimalno profesionalno i uzdržano radili svoj posao, čuvajući javni red i mir, pojedini politički krugovi i njihovi mediji svesno su plasirali dezinformacije o navodnoj brutalnosti policije. Hteli su da zapale Srbiju, a cenu je trebalo da plate građani i naša deca u uniformama - rekao je Dačić.

Foto: Printscreen

On je dodao da je posebno frapantna i zastrašujuća činjenica iz istrage da su u svojim mračnim planovima računali na, kako sami kažu, "masan odgovor iz Brisela".

- To jasno pokazuje ko su nalogodavci i kome je u interesu slaba, destabilizovana i ugušena Srbija, kojom bi se upravljalo putem stranih pritisaka. Kao ministar unutrašnjih poslova, želim jasno da poručim građanima Srbije: MUP je bio i ostaće bedem odbrane ustavnog poretka, bezbednosti i mira svih naših građana. Niko neće rušiti državu na osnovu fabrikovanih laži. Ministarstvo unutrašnjih poslova će pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi, jer ovakve opasne subverzivne aktivnosti, koje direktno ugrožavaju bezbednost Republike Srbije, moraju biti najstrože sankcionisane. Sa državom i bezbednošću naroda više niko neće smeti da se igra - poručio je ministar Dačić.