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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stelom Li o strateškom pozicioniranju Srbije u dinamičnom trenutku za evropsku i globalnu automobilsku industriju i uputio poziv toj kompaniji, koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila, da učestvuje na Ekspu 2027 i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici.

- Odličan razgovor sa Stelom Li, izvršnom direktorkom kompanije BYD, globalnog lidera u oblasti električne mobilnosti i naprednih tehnologija u održivom transportu. Izrazio sam interesovanje naše zemlje da zauzme važno mesto na mapi daljeg razvoja proizvodne mreže BYD u Evropi, uveren da Srbija sa svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner u tom lancu - naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Istakao je da Srbija ubrzano radi i na jačanju pozicije na globalnoj lestvici zelene i tehnološke mobilnosti naglasivši da bi još bliskija saradnja sa kompanijom BYD, uz prenos znanja i primenu njenih naprednih tehnologija, mogla u velikoj meri da doprinese ostvarenju tog ambicioznog cilja.

- Iskoristio sam priliku da uputim poziv uvaženim gostima da učestvuju na EXPO 2027, koji će biti jedinstvena prilika da svoje inovacije predstave širokoj međunarodnoj publici, a našoj zemlji učinili posebnu čast - istakao je Vučić.

Naveo je da je na poklon dobio maketu najbržeg automobila na svetu koji, kako je dodao, ide brzinom od 496 kilometara na sat.

- Pitao sam uvaženu gošću da li je ovo avion ili auto. Iskreno sam se obradovao ovom prelepom poklonu, maketi električnog automobila BYD koja na najbolji način simbolizuje sve o čemu smo razgovarali. Ovaj mali auto uvek će biti podstrek da nastavimo da ostvarujemo snove, kao i podsetnik na zajedničku viziju koju gradimo - naveo je Vučić u objavi na nalogu ''buducnostsrbijeav''.