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Boris Majlat, doskorašnji rukovodilac Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal, koji je juče je izabran za javnog tužioca u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, je tužilac čije se ime poslednjih meseci najčešće pominjalo u vezi sa aferom "zvučni top"!

Samo dan nakon što je izabran za tužioca u JTOK, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da istražuje da li je afera "zvučni top“ bila unapred pripremana i da li su pojedina lica mesecima pre protesta namerno radila na scenariju sa ciljem izazivanja panike, diskreditacije državnih institucija i stvaranja političke nestabilnosti u zemlji.

Foto: Ilija Ilić

- Nakon što su Zdravko Ponoš i Aleksandar Olenik sa svojih naloga na društvenim mrežama, počeli da iznose kategoričke tvrdnje da je protiv učesnika protesta upotrebljen "zvučni top“, protiv njih su podnete krivične prijave zbog sumnje da su širenjem takvih informacija izazvali paniku u javnosti. Međutim, umesto da izvrši istražne radnje Boris Majlat je odbio zahtev za prikupljanje obaveznih podataka. Naprotiv, umesto procesuiranja lica protiv kojih su podnete prijave, u javnosti su se pojavila dokumenta iz samog tužilačkog predmeta. Ta dokumenta su potom objavljivali upravo Ponoš i Olenik na svojim nalozima na društvenim mrežama, iako je reč o poverljivim dokumentima iz istrage - otkriva izvor Kurira iz srpskog pravosuđa.

Ovo je samo jedan u nizu skandala koji su, prema rečima sagovornika, obeležili nepostupanje bivšeg šefa posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za visokotehnološki kriminal.

- Reč je o tužiocu koji je, umesto da striktno prati zakone, otvorene pretnje i uvrede na mrežama pretvorio u takozvanu "slobodu govora“. Majlat se ovim postupanjem čak i javno hvalio, navodeći kako svesno nije želeo da procesuira lica zbog pretnji upućenih preko interneta - dodaje izvor iz tužilaštva, tvrdeći da je upravo ovaj tužilac i potvrda sprege blokadera i pojedinih tužioca koji su svesno radili na rušenju države iz samih institucija.

Boris Majlat Foto: YouTube/Printscreen

Boris Majlat je na funkciju šefa Posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za visokotehnološki kriminal došao, prema navodima istog izvora, isključivo zahvaljujući podršci Zagorke Dolovac i porodičnim vezama.

- U Beograd je iz tužilaštva u Senti, gde se bavio sitnim prestupima, prebačen bez ikakvog ozbiljnog tužilačkog iskustva. Nakon što ni u VTK nije pokazao nikakve sposobnosti, osim lojalnosti odmetnutom tužilačkom sistemu i pokušajima da ovo odeljenje u potpunosti izmesti i osamostali od uticaja Višeg javnog javnog tužilaštva u Beogradu, ali i gubitkom izbora za članak Visokog saveta tužilaštva, sada je nagrađen novom funkcijom u JTOK - tvrdi sagovornik iz pravosuđa.