- Kao neko ko je naučen da poštuje pretpostavku nevinosti i da nikada ne uperi prst u nekog dok se ne dokaže da je taj zaista kriv, neću se upuštati u saopštenje VJT u vezi sa indicijama do kojih su došli da je afera “Zvučni top” brižljivo pripremana. Od samog starta mi je jasno bilo da je to najgora manipulacija, ali želeo sam da verujem da među nama ne žive takvi monstrumi koji bi mogli da izmisle tako strašnu laž koja je mogla da dovede do ozbiljnog građanskog sukoba. Eto, možda sam naivan, ali ne želim još uvek da verujem da je to bilo planirano. Naravno, ukoliko se ispostavi da je istina to što VJT u Beogradu navodi, onda bi svi kreatori tog monstruoznog čina morali da budu pohapšeni i osuđeni na višegodišnje robije. Samo zamislite na šta su takvi umovi spremni. Bez trunke stida su želeli građanski rat da izazovu kako bi došli do njihovih političkih ciljeva. Kako god, apelujem na VJT u Beogradu da do kraja rasvetli ovu aferu i da se eventualni počinioci ovog zlodela najhitnije pohapse i prikažu na televiziji kako bismo im zapamtili lica za sva vremena - objavio je Đukanović na svom profilu na Iksu.