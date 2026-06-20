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Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je "bitka za Kosovo i Metohiju konstantna" i naglasio da je "delovanje Prištine u međunarodnoj areni gotovo potpuno zaustavljeno, iako premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti na terenu silom ostvaruje određeni napredak".

- Vidimo da je, kad je reč o Evropskoj uniji, on (Aljbin Kurti) godinama praktično bio pod nekom vrstom mera, da je Amerika suspendovala strateški dijalog sa Prištinom, da i u vezi sa talasom priznanja koji je svojevremeno nosio desetine novih priznanja godišnje, skor u poslednjih 10 godina nije nimalo povoljan za njih - kazao je Đurić.

Šef srpske diplomatije je rekao da je najveće umeće srpske diplomatije to što je zadržala odlične odnose sa svim ključnim akterima u međunarodnoj zajednici, i na Zapadu i na Istoku i dodao da je na tom polju diplomatije predsednik Srbije Aleksandar Vučić odskočio u odnosu na druge šefove država.

- To je ono što vam neće reći javno, mnogi, ali iza zatvorenih vrata, uz sve izazove sa kojima se mi suočavamo, to je predmet i poštovanja, i ako hoćete, pomalo i zavisti - rekao je Đurić.

Foto: Ministarstvo spojnih poslova

On je dodao da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da nije vrednosno neutralna, ističući da je srpska politika zasnovana na jasno definisanim vrednostima koje su sadržane u Povelji Ujedinjenih nacija.

- Ne zaboravimo da mi baštinimo tradiciju osnivača Ujedinjenih nacija, iako nam je, nažalost, prekinut kontinuitet 90-ih godina i nekim pogrešnim odlukama. Ali mi te vrednosti imamo u jezgru naše politike - nepovredivost granica, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, poštovanje slobode odlučivanja, spoljnopolitičkog kursa nezavisnog, slobodnog, samostalnog, saradnja zasnovana na jednakosti i ravnopravnosti - poručio je Đurić.

Prema njegovim rečima, to ne znači da je politika Srbije lišena i poštovanja za određene principe koji se odnose na zaštitu ljudskih prava, nekih univerzalnih vrednosti.

Takođe, on je naglasio da uz te principe Srbija ima nacionalne interese koje mora da štiti, ističući da je "bitka za Kosovo i Metohiju konstantna".

- Mi imamo Prištinu i njene saveznike koji decenijama lobiraju za to da budu punopravni članovi Ujedinjenih nacija, punopravni članovi raznih drugih međunarodnih organizacija, da Srbija bude potpuno istisnuta - kazao je Đurić.