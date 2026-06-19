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Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dalo je nalog policiji za hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje je danas na imejl uprave Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslalo više poruka sa pretnjama upućenim predsedniku Republike Srbije, glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu, kao i dvojici vlasnika medija, a povodom današnjeg saopštenja izdatog u vezi sa postojanjem osnova sumnje na simulaciju upotrebe "zvučnog topa" od strane NN lica.

- "Ooo looord burn Vučić...", "Eto Stefanović mi je pick da ga bijem i jos par ku**i odatle... za kosu i o zid" - navodi se, pored ostalog, u porukama istog korisnika imejl adrese sa koje su pretnje upućene.