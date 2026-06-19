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Novinarka blokaderka Sonja Martić bila je među prvima koji su još 15. marta otkrili šta se zaista dogodilo u centru Beograda tokom noći protesta, navodeći da su tvrdnje o stampedu bile iskontruisane, što prema njoj ukazuje na to da nije bilo upotrebe nikakvog zvučnog topa.

Naime, ona je te noći tokom uključenja uživo govorila o tome šta se tokom protesta, prema njoj, događalo.

"Ljudi, fejkuju stampeda, ja sam svojim očima videla bar tri fejk stampeda. Samo se čuo neki bum i odjednom ljudi kreću da trče. Oborili su me, ja sam isekla ruku. Krećite se bočnim stranama ulice, izbegavajte sredinu, ovo ne staje. Čuvajte se", kazala je novinarka tada.

Kurir.rs

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