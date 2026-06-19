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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom lažne afere "zvučni top", ocenivši da je reč o delu šire kampanje usmerene protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Nije im bilo dovoljno da tokom poslednjih 10 godina optuže Aleksandra Vučića da je kriminalac, korumpiran, šef organizovane kriminalne grupe, narko-diler, da se bavi trgovinom ljudima (sećate se optužbi da je naseljavao migrante u Srbiju tokom kovid pandemije i da je za to uzimao novac od Austrijanaca?). Nije bilo dovoljno da kažu da nije Srbin jer mu Anđelko nije otac. Nije bilo dovoljno da kažu da mu je majka nemoralna, a da su svi u porodici kriminalci, s tim što Vukan, u stvari, ne postoji, već je hologram. Nije bilo dovoljno da kažu da je nepomenik, produkt zmijskog gnezda, negativno rođen.", istakla je Brnabić, pa nastavila:

"Očigledno nije. Jer su mu ljudi i dalje verovali, jer su cenili njegov trud, rezultate, otvaranje radnih mesta, nove kilometre puteva i pruga, nove kliničke centre, veće plate i penzije. Najviše njegovu borbu i njegovu posvećenost. Zato su morali da idu dalje. Morali su da pokažu da je nečovek, monstrum u pravom smislu te reči, da je vrhovno zlo. Da je ubica i to ubica koji se spreman da „puca sopstvenom narodu u leđa“. Da je spreman na sve. Da je pucao "i u žive i u mrtve". Da će, na kraju, pobiti sve svoje političke protivnike (kako smo pre neki dan mogli da pročitamo u Danasu).", ističe.

Kako je istakla, to je bio jedini način da ga spreče da priča o radu i rezultatima, a pre svega, zaključuje, to je bio jedini način da ljudima kažu da "rezultati nisu važni kad takav zlikovac predvodi zemlju".

"Nisu važni putevi i pruge, ni penzije i plate, ni klinički centri i naučno tehnološki parkovi – ništa nije važno kada monstrum i ubica vodi našu zemlju. A taj „monstrum“ i „ubica“ je i njih u svakom trenutku štitio – i kada nisu poštovali zakone, i kada su maltretirali ljude, i kada su blokirali škole i fakultete. On ih je štitio i nije dao da se zakoni primenjuju i da oni odgovaraju u skladu sa tim zakonima, jer je verovao da će ipak doći dan kada će i oni biti spremni za razgovor i pokazati poštovanje za sve druge ljude u Srbiji. Takav je to monstrum. Monstrum u koga su svi ti blokaderi pucali iz zvučnog topa. I u njega, i u njegovu porodicu, i u celu Srbiju.", poručila je Ana Brnabić.