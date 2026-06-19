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Povodom današnjeg saopštenja Višeg javnog tužilaštva, ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da se potvrđuje ono na šta su državni organi ukazivali od samog početka – da nikakav ''zvučni top'' nije upotrebljen protiv građana i da je čitava afera poslužila kao sredstvo političke manipulacije sa ciljem destabilizacije Srbije.

- Mesecima smo slušali optužbe, gledali organizovane kampanje i pokušaje da se država, njene institucije, Vojska Srbije i bezbednosne strukture predstave kao neprijatelji sopstvenog naroda. Danas se otvara ozbiljno pitanje ko je i zašto planski stvarao narativ o navodnoj upotrebi zvučnog topa, ko je širio paniku među građanima i ko je pokušavao da izazove sukobe i haos na ulicama Srbije - istakao je Gašić.

Prema njegovim rečima, posebno zabrinjavaju navodi da je priča o ''zvučnom topu'' pripremana nedeljama unapred, mnogo pre samog događaja.

- Jasno je da nije bila reč o grešci, zabludi ili pogrešnoj proceni, već o unapred osmišljenoj političkoj operaciji usmerenoj protiv Srbije, njenih institucija i bezbednosnog sistema, sa ciljem izazivanja panike, urušavanja poverenja građana i destabilizacije države - naglasio je ministar odbrane.

Foto: Marko Karović

Gašić je ocenio da je afera bila deo šire kampanje usmerene protiv predsednika Republike Aleksandra Vučića.

- Mesecima smo svedočili njegovoj kontinuiranoj dehumanizaciji, targetiranju i pokušajima da se za svaki društveni i politički problem lično optuži predsednik države. Kreirana je atmosfera u kojoj su laži predstavljane kao činjenice, a politička borba pretvarana u kampanju mržnje prema jednom čoveku i instituciji koju predstavlja. Takva politika nije usmerena protiv pojedinca, već protiv stabilnosti države i demokratskog poretka Srbije. Građani Srbije zaslužuju odgovor na pitanje ko je organizovao, finansirao i koordinisao kampanju laži koja je imala za cilj da uruši poverenje u državu, kompromituje bezbednosne snage, diskredituje predsednika Republike i stvori atmosferu straha i nestabilnosti. Oni koji su mesecima optuživali bez ijednog dokaza danas duguju objašnjenje građanima Srbije - poručio je ministar odbrane Bratislav Gašić.