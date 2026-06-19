- Najnovija saznanja u istrazi Višeg javnog tužilaštva, koja razotkrivaju pozadinu o tzv. upotrebi zvučnog topa na opozicionom skupu 15. marta 2025. godine dokazuju da je reč o dugo pripremanom scenariju. Cilj je bio da se podvaljivanjem vesti o tome da je navodno vlast na čelu sa predsednikom države pucala na svoj narod, do kraja delegitimiše, pokaže kao antinarodna, nečovečna, nedemokratska i tiranska. Cilj je bio da se predsednik Vučić kao nalogodavac predstavi kao tiranin, te da se svaki poziv na njegovo nasilno svrgavanje učini dozvoljenim, legitimnim i opravdanim, te da je svako prolivanje krvi u Srbiji potrebno, a da će, kao što to kažu strani faktor da stane iza toga. Uveren sam da ćemo u narednom periodu tek saznavati i razotkrivati još više stvari koje će da dokažu pozadinu tzv. studentskog pokreta i njihovo delovanje na planu diskreditacije državnog vrha, izazivanje unutrašnje nestabilnosti i nasilne smene vlasti. Ostaje da se ozbiljno istraži potpuna zloupotreba autonomije univerziteta pod koju se podvodi sve i svašta, a najmanje ono što ima veze sa nastavno naučnim radom. Jadni su i bedni svi oni iz našeg roda koji su u ovome učestvovali, nedostojni da obrazuju mlade generacije naših građana, da rade u sudovima ili tužilaštvima, a kamo li da državu vode - naveo je Selaković.