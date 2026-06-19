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Ekskluzivni televizijski događaj će se emitovati u subotu sa početkom u 15:30 časova na Informer TV - reč je o zajedničkoj emisiji tri velike televizije - Pink, Prva i Informer, koja donosi sve detalje o pokretanju velike istrage tužilaštva.

Glavna tema ove specijalne emisije biće pokretanje istrage protiv odgovornih za plasiranje monstruozne i lažne afere zvučni top koja je imala za cilj izazivanje građanskog rata u Srbiji, kao i direktnu presudu predsedniku Aleksandru Vučiću i celoj njegovoj porodici.

Specijalni gost emisije biće predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će se uživo u studiju osvrnuti na sve opasne podmetačine, pozadinu ovog medijsko - političkog napada i dalje korake nadležnih organa u zaštiti države i ustavnog poretka.

Subota u 15:30 - Gledajte Informer TV i sve najvažnije vesti saznaćete prvi!

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