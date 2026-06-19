Slušaj vest

Posle afera "Bodrum" i "Solun", u Narodnoj skupštini otvorena je nova polemika koju je poslanik SNS Aleksandar Mirković nazvao "aferom Priboj". Dodatnu pažnju izazvala su dva dokumenta opozicionog poslanika Miloša Parandilovića, nastala u razmaku od svega dva dana, u kojima su iznete potpuno različite tvrdnje o njegovom prisustvu u parlamentu.

U dopisu od 17. juna 2026. godine, koji je upućen Generalnom sekretaru Narodne skupštine, Parandilović navodi da zbog obaveza nije stigao da se upiše u evidenciju prisustva narodnih poslanika, te traži da bude dodat na spisak prisutnih kako bi mu bili isplaćeni putni troškovi.

Foto: Kurir

Međutim, samo dva dana kasnije, 19. juna, usledio je novi dopis u kojem povlači prethodni zahtev. U njemu navodi da je tog dana prisustvovao sednici Skupštine opštine Priboj i da zbog gužve u saobraćaju nije uspeo da do 18 časova stigne na sednicu Narodne skupštine Srbije.

Foto: Printscreen

Upravo ta dva dokumenta otvorila su pitanja o tome šta se zapravo dogodilo 17. juna.

Prethodno je poslanik SNS Aleksandar Mirković tokom skupštinske rasprave izneo tvrdnje da je identifikaciona kartica Miloša Parandilovića ubačena u sistem u 15 časova, pet minuta i 25 sekundi, a izvučena minut i 21 sekundu kasnije.

Mirković je tada naveo da je na osnovu toga trebalo da budu obračunati putni troškovi u iznosu od oko 15.000 dinara, ali da su ga tokom dana kontaktirali građani iz Priboja, tvrdeći da se Parandilović u to vreme nalazio upravo u tom gradu.

- Ljudi iz Priboja su mi slali poruke i govorili da je fizički nemoguće da je u to vreme bio u Beogradu. Ako je bio u Priboju, kako je mogao da bude u Skupštini? Ako nije bio u Skupštini, ko je koristio njegovu karticu? Građani Srbije zaslužuju odgovor - rekao je Mirković.

On je podsetio da Poslovnik Narodne skupštine precizno reguliše korišćenje identifikacionih kartica i ocenio da bi eventualna zloupotreba predstavljala ozbiljno pitanje.

Zbog svega, Mirković je slučaj nazvao "aferom Priboj", podsećajući na nekadašnje političke afere "Bodrum" i "Solun".

U prvom dokumentu se navodi da poslanik nije stigao da se evidentira, ali traži naknadu putnih troškova, dok se u drugom navodi da tog dana nije stigao na sednicu Narodne skupštine i da zbog toga povlači zahtev.

Dok je u Skupštini Srbije bio dan za glasanje i obavljanje poslaničkih obaveza, opozicioni poslanik iz Priboja našao je vremena za restoran, hranu i rakiju, ali ne i za posao za koji prima platu iz budžeta Srbije, o čemu svedoče i fotografije koje se nastale 17. juna, u vreme kada je parlament raspravljao o setu pravosudnih zakona i drugim aktima od važnosti za građane i državu.

Foto: Kurir