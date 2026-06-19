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Odluka NATO da smanji broj svojih vojnika u sastavu KFOR, upravo u trenutku kada su tzv. Kosovske bezbednosne snage dostigle brojnost približno jednaku broju pripadnika Kfora, izazvala je zabrinutost među srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji jer takav razvoj događaja ukazuje na planove kojima bi Priština trebalo da preuzme punu bezbednosnu kontrolu nad KiM.

Nakon što su SAD najavile smanjenje broja svojih vojnika u sastavu Kfora na Kosovu i Metohiji, slična poruka stigla je i iz NATO uz obrazloženje da je bezbednosna situacija na KiM stabilizovana. Međutim, politikolog Ognjen Gogić za Kurir ocenjuje da ovo, u stvari, govori o sinhronizovanim planovima NATO i Prištine da Aljbin Kurti uspostavi potpunu kontrolu na KiM.

- To nije slučajnost, te iste NATO zemlje imaju vojnike u KFOR i istovremeno naoružavaju tzv. Kosovske bezbednosne snage. One temeljno rade već godinama na tome da se bezbednosne snage lažne države osamostale. Dok mi KBS vidimo kao pretnju, oni žele da veruju da su tzv. Kosovske bezbednosne snage demokratske, multietničke i pod civilnom kontrolom i da imaju kapacitet da preuzmu ulogu KFOR-a - kazao je Gogić.

On je takođe naglasio da NATO zemlje ulažu napore da ojačaju tzv. KBS.

- NATO zemlje žele da osnaže bezbednosne snage lažne države, da imaju kontigent koji mogu da regrutuju za mirovne operacije, na primer, za Gazu, da ne idu Amerikanci. To i jeste tendencija, da jedno bude jače, drugo slabije - navodi Gogić.

On podseća i da KFOR nema nadležnosti da reaguje na hapšenje Srba i da je tu izraženija uloga EULEKSA

- Uloga KFOR-a je od početka bila da sprečava sukobe i masovna nasilja, oni nisu nadležni za upade ljudima u kuće, hapšenja Srba na KiM i udare na institucije. To više spada pod nadležnost EULEKSA - objašnjava Gogić.

General-major u penziji Mitar Kovač, osnivač Evroazijskog bezbednosnog foruma, govoreći o ulozi NATO kaže da se procena Alijanse o poboljšanoj bezbednosti može tumačiti i kroz činjenicu da je broj Srba na Kosovu i Metohiji danas znatno manji nego ranije.

- Amerika preispituje potrebe i baziranje snaga, kao i angažovanje različitih borbenih sistema. Razmatraju koji je to deo snaga koje treba povući sa evropskog prostora i koji je minimalni deo koji treba da ostane. To je u skladu sa njihovom strategijom nacionalne bezbednosti koja se odnosi i na učešće u multinacionalnim operacijama. Jedna od tačaka gde se planira racionalizacija i smanjenje snaga jeste Kosovo i Metohija, odnosno lažna NATO država Kosovo - rekao je Kovač za Sputnik.