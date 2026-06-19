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Zamenik glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković reagovao je danas na besramne tvrdnje advokata Rodoljuba Šabića koje je izneo u blokaderskim medijima, a u kojima je kao "neozbiljno" ocenio postupanje tog tužilaštva povodom pokretanja predistražnog postupka zbog sumnje na organizovano simuliranje upotrebe "zvučnog topa" od strane studenata u blokadi.

Marković je ocenio da su Šabićevi navodi krajnje besramni, neutemeljeni i upereni na obesmišljavanje zakonitog rada javnog tužilaštva.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu postupa isključivo u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, a ne po željama bilo koje grupacije ili pojedinca. Svoje odluke VJT u Beogradu donosi isključivo na osnovu prikupljenih dokaza, a ne na osnovu tvrdnji izrečenih u javnom prostoru. Ocene o radu VJT u Beogradu koje je izrekao Šabić u svojoj izjavi uperene su na targeriranje javnih tužilaca koji svoje funkcije vrše časno, dostojanstveno i u skladu sa zakonom", poručio je Marković u svom odgovoru Šabiću.

Takođe, kako je dodao tužilac, Šabićevi navodi predstavljaju ništa drugo do nastavak kampanje u cilju urušavanja ugleda državnih institucija.