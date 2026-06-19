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Od trenutka kada je 15. marta 2025. godine, tokom 15 minuta tišine na skupu u Beogradu, među okupljenima nastala panika i masovno bežanje, u javnosti traje polemika o tome da li je upotrebljen takozvani "zvučni top". Dok su učesnici protesta tvrdili da su državni organi upotrebili sonično oružje, Više javno tužilaštvo sada je saopštilo da je tokom istrage došlo do dokumentacije koja ukazuje da je još u januaru prošle godine na sastanku organizacije Studenti u blokadi planirana simulacija upotrebe "zvučnog topa", za koju bi kasnije bili optuženi državni organi.

Foto: Printskrin RTS 1

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, ocenjujući da dokumentacija do koje je došlo Više javno tužilaštvo otvara brojna pitanja o organizaciji protesta i događajima od 15. marta.

Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Srbije Milovan Drecun ocenio je da je saopštenje tužilaštva razotkrilo deo cele priče.

- Jeste raskrinkana priča saopštenjem Višeg javnog tužilaštva. Međutim, nije raskrinkana kod onih koji su to planirali i kod onih koji pružaju logističku podršku blokaderima. Činjenice su utvrđene, a tek će se utvrđivati. Doći ćemo verovatno do mnogo jasnijih odgovora - rekao je Drecun.

"Cilj im bio da sruše ustavni poredak"

On tvrdi da pronađena dokumentacija ukazuje na postojanje organizovane strukture.

- Ovde se dokazuje postojanje jedne organizovane grupe čiji je cilj bio da sruši ustavni poredak, ugrozi javnu i državnu bezbednost, izazove sukobe i napravi prevrat. Ključno pitanje je ko je organizovao tu grupu. Da li su to mogli da budu samo ljudi od 20 ili 22 godine bez ikakvog iskustva? Ja mislim da nisu. Tu moraju da budu ljudi koji imaju iskustva, možda bivši pripadnici službi ili oni koji imaju iskustva sa takozvanim obojenim revolucijama - rekao je Drecun.

02:09 RASKRINKANA AFERA "ZVUČNI TOP" Drecun: "Sve je bilo pripremljeno da se na ulici sruši vlast i zato istraga mora do kraja da rasvetli ko su ti ljudi" Izvor: Kurir televizija

Prema njegovim rečima, plan je podrazumevao izazivanje panike među okupljenima.

- Bila je pripremljena grupa ljudi koja će u jednom trenutku početi da viče, da urla i da beži u jednu stranu kako bi stvorila haos, a onda masa kreće za njima. Zato ste videli onakvu reakciju mase. Imali ste pripremljene ljude koji će se javljati lekarima, da se priča odmah proširi preko društvenih mreža i ličnih kontakata. Sve je bilo pripremljeno da se na ulici sruši vlast i zato istraga mora do kraja da rasvetli ko su ti ljudi - naveo je Drecun.

Direktor JP "Pošta Srbije" Zoran Anđelković smatra da bi nastavak istrage mogao da otkrije nove detalje.

- Mislim da ćemo tek doći do još većih afera kada se istraga nastavi. Osnovno pitanje je šta se nalazi u dokumentaciji na drugim fakultetima, jer ova takozvana krovna grupa nije bila samo sa Filozofskog fakulteta. To znači da postoje podgrupe na drugim fakultetima i da je postojala organizaciona mreža - rekao je Anđelković.

On tvrdi da dokument pronađen na Filozofskom fakultetu pokazuje da su pripreme počele mnogo pre protesta.

- Policija je u arhivi pronašla dokument koji pokazuje da su još 22. januara predstavnici 31 fakulteta razgovarali o pripremama za 15. mart, kako će da organizuju ljude, pominjali su iskustva iz Kine i upotrebu zvučnog topa. Napravili su čitavu priču da bi, kako tvrde, Brisel reagovao - rekao je Anđelković.

Foto: Kurir Televizija

"Još 22. januara razgovarali o tome kako će zloupotrebiti priču o zvučnom topu"

Narodni poslanik SNS Nebojša Bakarec ocenio je da pronađena dokumentacija predstavlja važan dokaz u istrazi.

- Policija je, po nalogu tužilaštva, pribavila dokaz. Pronađena je dokumentacija koja pokazuje da su još 22. januara predstavnici 31 fakulteta razgovarali o tome kako će da zloupotrebe priču o zvučnom topu u pripremama za 15. mart - rekao je Bakarec.

Govoreći o samom uređaju, Bakarec je naveo da se radi o sredstvu koje koriste brojne policije širom sveta.

- Napravili su bauka od toga. To nije nikakvo tajno ili zabranjeno oružje. Takve zvučne naprave više od deset godina koriste policije brojnih država, od Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije do Nemačke, Holandije i drugih zemalja. Cilj cele priče bio je, po mom mišljenju, da se stvori utisak da je država upotrebila silu protiv sopstvenih građana - rekao je Bakarec.

Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija