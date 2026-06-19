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Nakon tragičnog događaja 26. godine ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je naredbu za pretres prostorija u cilju otkrivanja okolnosti nastanka tragičnog događaja, gde je takođe izdata i naredba za privremeno oduzimanje predmeta koji bi mogli biti u vezi sa predmetnim događajem.

Privremeno oduzeti predmeti su ukazivali i na druge okolnosti koje se odnose na drugi predmet po kojem postupa isto Više javno tužilaštvo u Beogradu, predmet "Zvučni top" od 15. marta 2025. godine.

Naime, na jednom od održanih studentskih sastanaka u krovnoj radnoj grupi za bezbednost, održanog 22. januara 2025. godine u Beogradu, izrađuje se zapisnik sastanka koji je zaveden 25. februara 2025. godine u kojem se jasno vidi da se prvi put spominje "Zvučni top". "Zvučni top" se spominje kao sredstvo sa osvrtom da bi to sredstvo izazvalo "jedan masan odgovor iz Brisela".

Do tada su studenti pokušavali da privuku veću angažovanost Evropske unije održavajući više organizovanih protesta širom Srbije. Samim tim, planirano se krenulo sa obaveštenjem javnosti da se na ulicama grada Beograda nalaze "zvučni topovi". Vest je trebao preneti neko ko je javnosti poznat kao borac protiv vlasti da bi sama izjava dobila težinu i dodatno podgrejala već napetu atmosferu koja je postojala 15. marta 2025. godine.

U snimku u nastavku teksta pogledajte detaljan video o tome kako se sve dešavalo: