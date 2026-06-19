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Zamenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković rekao je večeras da se traga za licima koji su prisustvovali sastanku 22. januara 2025. godine, od kada potiče zapisnik u kome se pominje zvučni top.

- Nemamo identitet lica, ali smo podneli zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenje Službi za borbu protiv terorizma. Oni će, postupajući po zahtevu, utvrditi identitet četiri grupe lica koja će biti procesuirana - kaže on.

Prvo će odgovarati organizatori.

- Njihov identitet se krije u zapisniku - naveo je on.

Druga grupa su realizatori, oni koji su rukovodili kretanjem okupljenih građana na skupu 15. marta.

Treću grupa čine su lica koja su bili medijska podrška.

- Njihov identitet je, manje-više, poznat - naveo je Marković.