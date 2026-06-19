"OVO SU 4 GRUPE KOJE ĆE ODGOVARATI ZBOG AFERE ZVUČNI TOP" Tužilac otkrio nove detalje laži koja je imala samo jedan cilj - izazivanje haosa
Zamenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković rekao je večeras da se traga za licima koji su prisustvovali sastanku 22. januara 2025. godine, od kada potiče zapisnik u kome se pominje zvučni top.
- Nemamo identitet lica, ali smo podneli zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenje Službi za borbu protiv terorizma. Oni će, postupajući po zahtevu, utvrditi identitet četiri grupe lica koja će biti procesuirana - kaže on.
Prvo će odgovarati organizatori.
- Njihov identitet se krije u zapisniku - naveo je on.
Druga grupa su realizatori, oni koji su rukovodili kretanjem okupljenih građana na skupu 15. marta.
Treću grupa čine su lica koja su bili medijska podrška.
- Njihov identitet je, manje-više, poznat - naveo je Marković.
Kao četvrta grupa su oni koji su išli na lekarske preglede i tvrdili da imaju posledice od izmišljenog zvučnog topa.