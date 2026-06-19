Slušaj vest

Profesor Milan Petričković pojasnio je šta je bio krajni cilj izmišljanja upotrebe zvučnog topa na protestu 15. marta.

- U stvari to je pokušaj fingiranja i pokušaj nečega što bi se uzelo kao motiv u obojenim revolucijama koje mi svedočimo. To je ostavljena prosto jedna vrsta orkestracije da se na pokušaju stvaranja određenog tzv. crnog labuda, potrebno je nešto da se veže energija. U ovom slučaju izmišljena priča oko zvučnog topa. Naravno, to je selektovani deo iz određenih razloga potpuno jasnih i apsolutno ako se svi stručnjaci slažu i ako je to opšta javna tajna da taj udar traje 2-3 sekunde, kako onda ova vremenska distanca i kada se uporedi sa svim ovim što je bilo na tim papirima što tužilaštvo poseduje, očigledno da su tu stvari jasne - rekao je on.

1/7 Vidi galeriju Zvučni top detalji Foto: Printskrin RTS 1

- Cilj je da se izazove reakcija širih razmera, da se probudi taj atavistički momenat u psihologiji mase ili gomile, da se to nezadovoljstvo i to proglašavanje nekakvog odnosa da se posvađa, to je ideja bila, da navodno studenti i građani nezadovoljni pošto policija reaguje, da policija koja štiti sigurnost svih, i to je mnogo puta sa vrha države rečeno, štiti i te koji rade blokade i štite, štite ovaj drugi deo stanovništva.

- Zamešateljstvo je bilo da se devastira policija, da se prikaže kao neko ko primenjuje silu, da se na taj način, dehumanizuje, obeleži, i da se sa tim lažima stvori jedna vrsta mita, lažne predstave, koja bi u formi rumora i glasina išla i putem društvenih mreža, eto kako država reaguje na svoju decu, na svoje stanovnike, a pritom zaboravljaju da neka od te dece povređuju policiju - rekao je Petričković.