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Nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je u dokumentaciji zaplenjenoj na Filozofskom fakultetu pronađen zapisnik sa sastanka održanog 22. januara 2025. godine, na kojem se pominje "zvučni top" i "masan odgovor Brisela", advokat Dragoslav Ljubičanović izjavio je da je i 15. marta bilo jasno da takvo sredstvo nije upotrebljeno.

On je ukazao da je onaj koji je sve to uradio imao punu svest šta želi da postigne.

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Dragoslav Ljubičanović Foto: Printskrin RTS 1

- Želeo je da postigne u najmanju ruku da to bude izgovor za ponovnu dehumanizaciju vlasti Republike Srbije. Znate, vi ste nakon toga imali izjave da je predsednik republike pucao u svoj narod. Šta posle toga očekivati nego reći da je legitimno uzeti oružje, izaći i suprotstaviti se organima reda Srbije? To je direktan pokušaj stvaranja destabilizacije i oružanog sukoba u Srbiji. E, ti naručioci treba da se saznaju. A ti naručioci su i oni koji naručuju te tekstove u medijima, saopštenja. To su oni koji sada razigravaju i ovog nesrećnog kriminalca koji ima za cilj samo da satanizuje, da dehumanizuje isto organe vlasti u Srbiji. Ovo je sve jedna organizovana celina u kojoj je cilj dehumanizacija i stvaranje legitimne mete od najviših državnih zvaničnika Republike Srbije - rekao je Ljubičanović.

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