Njegovo angažovanje trebalo je da uveri širu javnost da je stvarno korišćeno nešto što nije dozvoljeno
Politika
ON JE PRVI POKUŠAO DA OBMANOM DA JE KORIŠĆEN ZVUČNI TOP Ovako je pokrenuta monstruozna akcija: "Upotrebio si zvučni top" (FOTO)
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Više javno tužilaštvo u Beogradu danas je najavilo istragu među studentima blokaderima o dogovoru za simulaciju upotrebe "zvučnog topa" na protestu 15. maja u Beogradu.
Tog 15. maja, oko 21 časa i 20 minuta, prvu objavu da je upotrebljen zvučni top daje Zdravko Ponoš. Njegovo angažovanje trebalo je da uveri širu javnost da je stvarno korišćeno nešto što nije dozvoljeno i to na okupljenim građanima.
Nakon njegovog oglašavanja počele su i druge objave o zvučnom topu gde se tražila istraga od strane Međunarodne zajednice, ali morali su da krenu sa gostovanjima ljudi poznatim javnosti, kao analitičari u domenu bezbednosti da bi narativ o zvučnom top što više bio zastupljen kao istina među populacijom.
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