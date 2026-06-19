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Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) samo mesec dana nakon što su blokaderi plasirali laž da je na protestu u Beogradu upotrebljen zvučni top, objavila je izveštaj u kome se, na osnovu obavljenih analiza, kategorički navodi da tako nešto nije urađeno.

- Na osnovu dobijenih rezultata može se doneti kategorični zaključak da akustični uređaji tipa emitera LRAD koje poseduju policijski organi Srbije nisu primenjeni tokom protesta - navodi se u zaključku izveštaja koji je potpisala jedna od najozbiljnih bezbednosnih službi u svetu.

1/11 Vidi galeriju Rekonstrukcija događaja 15. marta Foto: Printskrin RTS 1

Ovaj izveštaj joj jedan je u nizu dokaza o izmišljanu afere zvučni top, čiji je glavni cilj bila dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je nakon toga monstruozno optužen da je pucao svom narodu u leđa. Takođe, još jedan plasiranja ovakve laži bio je i izazivanje haosa i građanskog rata u Srbiji.

Da je reč o jezivo smišljenoj taktici kako bi se predsednik optužio da je napao decu, a Srbija gurnula u beznađe, pokazalo je i današnje saopštenje Višeg javnog tužilaštva, u kojem se navodi da je tokom istrage smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu zaplenjen zapisnik u kome se vidi da se zvučni top pominje čak 22. februara. Više o tome pročitajte ovde.

U prilog ovim tvrdnjama ide i snimak koji se mogao videti večeras u emisiji na RTS, a gde se jasno vidi kretanje i organizacija onoga što su blokaderi kasnije hteli da prodaju kao zvučni top. Snimakpogledajte ovde.

Detalji izveštaja

U izveštaju FSB se navodi da je ispitivanje urađeno u tri oblasti: Izučavanje tehničkih karakteristika akustičnih emitera LRAD 100X MAG-HS i LRAD 450XL, koje poseduju srpski policijski organi, analiza video materijala koje je BIA dostavila sa mesta navodne primene akustičnog izvora i pokreta lica koja su učestvovala na mitingu kao i realizacija operativnih mera od strane BIA u pogledu ispitivanja pripadnika BIA, policije i medicinskih ekipa koji su prisustvovali na mitingu.

Svako od ovih ispitivanja, koje je detaljno sprovedeno pokazalo je da upotrebe zvučnog topa nije bilo.

- Analizom materijala koji je dobijen od BIA, a koji su napravljeni različitim uređajima za snimanje mobilni telefoni, ulične nadzorne kamere tokom mitinga nisu otkriveni znakovi analognog kopiranja signala audio podataka u vidu promene forme i parametara amplitudno-frekvencijskih karakteristika signala (uvećanje nivoa šuma signala, izmena značenja frekvencija, harmoničnih činilaca, poravnavanje postojećih činilaca signala) - navodi se u izveštaju.

Navodi se i da je realizovana ocena društveno-psihološke atmosfere među učesnicima na mitingu, gde je utvrđeno da nisu registrovane naznake fizičkog pritiska policije, da nema osećaja straha, užasa i gubljenja samokontrole

- Na osnovu istraživanja može se zaključiti da masovnog psihološkog, moralnog i fizičkog uticaja na ljude nije bilo, oni nisu izgubili orijentaciju u prostoru i sposobnost da kontrolišu svoje ponašanje - stoji u izveštaju.

Analiza snimaka

Takođe, navodi se da je tokom ispitivanja utvrđeno da je analiza video fajlova sa gradskih kamera omogućila da se odredi početak i epicentar događaja - na raskrsnici ulica Kralja Milana i Dragoslava Jovanovića, na kom je, kako se navodi, bio je koncentrisan veliki broj agresivnih ljudi koji su pratili nekakav određeni scenario.

- Neočekivano su, skinuvši sa sebe žute prsluke, se uputili na suprotne strane, upravo u pravcu hotela „Moskva“ i trga „Slavija“. Prilikom realizacije akcije, na navedenoj ulici su počeli neredi uz primenu pirotehničkih i zapaljivih sredstava ispred vozila hitne pomoći. Važna karakteristika je prisustvo telefona u podignutim rukama učesnika na protestu kojima je bilo uključeno zadnje svetlo. Nakon toga, masa, pre nego što počinje da se razdvaja, sinhronizovano spušta ruke sa telefonima. Ta činjenica svedoči da su organizatori u masi mogli da dobiju uslovni signal telefonom (u aplikaciji za komunikaciju) - pojašnjavaju iz FSB.

U izveštaju stoji i da, na osnovu razgovora koje je BIA realizovala sa pripadnicima bezbednosnih i medicinskih službi, koji su prisustvovali na mitingu, ustanovljeno je da nisu registrovali nikakve karakteristične zvukove, kao ni fiziološki uticaj na njih