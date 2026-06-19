Slušaj vest

Saopštenje Višeg javnog tužilaštva o pozadini glasina o upotrebi „zvučnog topa“, i detalji saopšteni u specijalnoj televizijskoj emisiji izazvali su, razumljivo, uzbunu u blokaderskim krugovima.

Kao kad podignete kamen pa se sve one bube koje obitavaju u mraku uplašene dnevnim svetlom razmile na sve strane, tako su se akteri velike obmane zvane „zvučni top“ dale u hitnju da što pre kažu da je otkriće do kojeg su došli organi istrage – laž!

Ista ona imena koja su nas svojevremeno ubeđivala da treba da verujemo njima, a ne činjenicama, koja su patetično lagala da je „Vučić iz topa pucao u leđa svom narodu“ zbog čega su hiljade građana ogluvele, i koji su histerično pozivali dobre ljude iz sveta da pomognu - osudom Vučića, naravno - oglasili su se danas i večeras.

Da li su rekli nešto novo?

Nisu!

Jer novo je jedino ono što njima ne ide u prilog – saznanje o mehanizmu prevare koja je imala za cilj da izazove građanski rat u Srbiji i krivicu za to svali na Aleksandra Vučića.

Istini za volju, svoje uloge u režiranju prevare - pogotovo u njenoj medijskoj promociji - teško i da mogu da poreknu. Danima nisu silazili sa ekrana ondašnjih Šolakovih medija odrađujući svoj zadatak - da hiljadu puta ponove jednu laž kako bi je pretvorili u istinu.

Kako se sada - kad je došlo vreme da se za iznošenje neistina odgovara - brane?

Pozivaju se na proceduru!

Zapisnik studentskog plenuma na kojem je planirana obmana – na koju će stići „masna reakcija iz Brisela“ - zaplenjena je tokom policijskog pretresa Filozofskog fakulteta u sklopu istrage o smrti jedne studentkinje.

Studenti ne poriču zapisnik, ali tvrde je policija „zloupotrebila proceduru“ jer - nije trebalo da traži dokumenta o zvučnom topu!

Kao kad vas uhapse iznad leša sa pištoljem koji se puši, a na sudu tražite da budete pušteni jer vam se policajac koji vas je uhapsio nije jasno predstavio!

Oni koji su nas detaljno obaveštavali o svakoj navodnoj žrtvi „zvučnog topa“ i njenoj glavobolji, odjendom su se setili lekarske tajne.

A sejači laži sa pozicija političkih lidera i stručnih analitičara pozivaju se na slobodu govora i pravo na slobodno uverenje. Prevedeno na običan jezik: učinilo im se, pa su rekli!

O odgovornosti za posledice – sveopštem metežu i građanskom ratu u Srbiji – da je njihova akcija uspela i da im se laž primila, ni reči!

A upravo je o tome reč – da se jednom u Srbiji prestane sa neodgovornim širenjem laži u uvreda, da se odustane od politike „što gore Srbiji, to bolje nama“.

Najavljena akcija tužilaštva upravo to ima za cilj - da stvari postavi na svoje mesto.

Građani Srbije od nje mogu sam da profitiraju jer će im život biti mirniji. A predsednik Srboje Aleksandar Vučić konačno je dobio satisfakciju: od početka je tvrdio da je laž o „zvučnom topu“ iz arsenala „obojene revolucije“.