- Nadali su se da će Vučiću da otkaže srce, a moje srce nikad neće prestati da kuca za Srbiju - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

- Ali shvatate i ko je odlučivao o tome. Uvek sam smetao stranom faktoru, raznim ambasadama, zato što sam vodio slobodarsku politiku, slobodne nezavisne Srbije, suverene, i nikada nisam prihvatao da neko drugi vodi ovu zemlju. Bolje od njih sam znao šta su interesi našeg naroda i države. Ja sam 2014. godine prvi put shvatio koliko je to težak posao. Mislio sam da svi vide koliko se borim i radim, činilo mi se da svako mora to da poštuje. Nekada sam stvarno radio po 15 sati dnevno. Stvarno, po 15 sati dnevno, što nije normalno. I mislio sam da to svi vide - poručio je tada Vučić.