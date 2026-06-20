"NADALI SU SE DA ĆE VUČIĆU DA OTKAŽE SRCE" Predsednik moćnom porukom odgovorio protivnicima i stranim centrima moći koji su mu godinama priželjkivali najgore
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu najnovijom porukom odgovorio političkim protivnicima i stranim centrima moći koji su mu godinama priželjkivali najgore.
- Nadali su se da će Vučiću da otkaže srce, a moje srce nikad neće prestati da kuca za Srbiju - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.
Podsećamo, pre nekoliko dana predsednik Vučić je izjavio da su se njegovi politički protivnici godinama nadali da će mu se nešto dogoditi ili da će imati ozbiljne zdravstvene probleme.
- Ali shvatate i ko je odlučivao o tome. Uvek sam smetao stranom faktoru, raznim ambasadama, zato što sam vodio slobodarsku politiku, slobodne nezavisne Srbije, suverene, i nikada nisam prihvatao da neko drugi vodi ovu zemlju. Bolje od njih sam znao šta su interesi našeg naroda i države. Ja sam 2014. godine prvi put shvatio koliko je to težak posao. Mislio sam da svi vide koliko se borim i radim, činilo mi se da svako mora to da poštuje. Nekada sam stvarno radio po 15 sati dnevno. Stvarno, po 15 sati dnevno, što nije normalno. I mislio sam da to svi vide - poručio je tada Vučić.
Kurir.rs